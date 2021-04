Playstation Plus – Das sind die kostenlosen Games im Mai

Die kostenlosen Playstation Plus für Mai wurden veröffentlicht. Und diese können sich durchaus sehen lassen wie wir finden. Ab dem 04. Mai gibt es folgende Games:

WRECKFEST (PS5)

Tretet in Wreckfest: Drive Hard, Die Last aufs Gas, brecht alle Regeln und zerschmettert haufenweise Metall in diesem Vollkontakt-Racer der Entwickler von FlatOut. Liefert euch Rennen und rüstet zusammengeflickte Autos auf, indem ihr sie optisch aufwertet und ihre Panzerung verstärkt. Nur so gelingt es euch, die epischen Zusammenstöße und engen Kopf-an-Kopf-Rennen bis über die Ziellinie zu überleben. Setzt euch in verrückten Herausforderungsmodi hinter das Steuer von Erntemaschinen, Dreirädern und vielem mehr und fordert eure Freude online im Multiplayer-Modus** heraus.

BATTLEFIELD V (PS4)

Begebt euch in Battlefield V in den größten Konflikt der Menschheit, denn die Serie kehrt mit einer noch nie da gewesenen Darstellung des 2. Weltkriegs zu ihren Wurzeln zurück. Probiert mit eurem Trupp in den umfangreichen Grand Operations- und den kooperativen Combined Arms-Missionen den Multiplayer-Modus** aus oder spielt War Stories im Einzelspieler-Modus. Kämpft an spektakulären, unerwarteten Schauplätzen in aller Welt und genießt das bisher umfangreichste und packendste Battlefield.

STRANDED DEEP (PS4)

Stellt eure Überlebensfähigkeiten in Stranded Deep auf die Probe. Nach einem mysteriösen Flugzeugabsturz seid ihr in der Weite des Pazifischen Ozeans gestrandet. Allein und ohne Hoffnung auf Hilfe kämpft ihr um das blanke Überleben. Erkundet die Welt sowohl unter Wasser als auch an Land und sucht dabei nach Material, um die Werkzeuge, Waffen und Unterschlüpfe herzustellen, die ihr benötigt, um am Leben zu bleiben. Seid auf alles gefasst: Hunger, Durst und Witterung arbeiten gegen euch, während ihr den tückischen Elementen und gefährlichen Kreaturen des Pazifiks trotzt.