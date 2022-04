Nach vielen Gerüchten hat PlayStation nun endlich die neuen kostenlosen Titel für den Mai 2022 bekannt gegeben. Neben FIFA 22 für PlayStation 4, sowie PlayStation 5 als großes Spiel und für viele wahrscheinlich auch das Highlight des neuen Line-ups, erwarten Besitzer des Abo-Dienstes auch zwei kleinere Titel, die ihr nicht verpassen solltet. Zum einen bekommen wir den Survival-RPG Hit Tribes of Midgard für die PlayStation 4 und PlayStation 5. Weiterhin gibt es auch den Roguelike-Spaß Curse of the Dead Gods für die PlayStation 4 dazu. Alle Spiele werden ab dem 3. Mai freigeschaltet. Wenn ihr euch die Spiele des letzten Monats noch nicht heruntergeladen habt, habt ihr noch bis zum 2. Mai Zeit, dies nachzuholen. Hierbei handelt es sich um Hood: Outlaws & Legends, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated und Slay the Spire.

FIFA 22:

Die neuen Gameplay-Features von FIFA 22 sorgen für noch mehr Konstanz zwischen den Pfosten, mit überarbeiteten Torhütern, die auf der wichtigsten Spielposition mit noch mehr Ruhe agieren. Hinzu kommen die neue Ballphysik, der explosive Sprint, der den Antritt der schnellsten Spieler der Welt besser abbildet, und die neuen Offensivtaktiken, mit denen du die volle Kontrolle über die Spielweise deines Teams übernehmen kannst. Im Karrieremodus kannst du deinen Club erschaffen, ihn an die Spitze führen und deine Fußballträume ausleben. In VOLTA FOOTBALL kannst du dich im umgestylten Kleinfeld-Gameplay für dein Flair belohnen lassen. Erlebe neue Spielvarianten und Spielfortschritte in jeder einzelnen Saison. Stelle in Pro Clubs deine Mannschaft mit optimierter Teamanpassung und upgedateten Fortschritten zusammen und übernimm die volle Kontrolle über die Entwicklung deines Virtual Pros. In FIFA Ultimate Team™ feiern einige der legendärsten Spieler ihr Comeback als FUT Heroes, und dank einer umgestalteten Wettkampfstruktur kannst du dein Können noch leichter gegen andere Spieler zeigen. Egal wie du spielst, genieße überall absolute Authentizität, mit über 17.000 Spielern, mehr als 700 Teams und mehr als 30 Ligen, darunter die UEFA Champions League, die CONMEBOL Libertadores und die UEFA Europa Conference League – nur in FIFA 22.

Tribes of Midgard:

Tribes of Midgard ist ein Koop-Spiel mit einer einzigartigen Mischung aus Action-, Survival- und Roguelite-Elementen. Die Spieler müssen ihr Dorf gegen Horden von Eindringlingen verteidigen – tödliche Geister und gigantische Gegner, die jede Nacht den Spross von Yggdrasil zu zerstören drohen. Deine Aufgabe ist es, diesen heiligen Baum zu beschützen. Nur wenn du den Spross vor Unheil bewahrst, können du und dein Stamm Ragnarök verhindern – das Ende der Welt! Begib dich mit deinem Stamm in die ungezähmte Wildnis von Miðgarð, um kostbare Ressourcen zu sammeln, sagenhafte Kreaturen zu jagen, mächtige Gegner zu besiegen, Riesen den Garaus zu machen und Schätze zu finden. Je weiter weg vom Dorf du unterwegs bist, desto größer sind die Herausforderungen – und die Belohnungen, die du auch brauchen wirst, wenn du gegen die stärker werdenden Schergen der Apokalypse bestehen willst. Doch du musst vor Sonnenuntergang wieder ins Dorf zurückkehren, um deine Verteidigung zu stärken, mächtige Ausrüstung herzustellen und nächtliche Angriffe abzuwehren.

Curse of the Dead Gods:

Du suchst nach Reichtümern, ewigem Leben, göttlichen Kräften – und findest einen Tempel, ein Labyrinth der Fallgruben, Fallen und Monster. Deine Gier wird dich in den Tod treiben, doch auch so kannst du nicht entkommen. Erhebe dich, um wieder zu kämpfen. Dringe noch tiefer vor. Trotze den Gottheiten, die an diesem Orte lauern. Kämpfe dich durch Horden von Feinden in Gängen voller Fallen und Geheimnissen: Statuen, Sprengladungen, Dornen und noch Schlimmeres. Sammle Relikte und stell dir ein Arsenal zusammen, damit dich nichts aufhalten kann. Die Verderbtheit wächst mit jedem Schritt in dir – du kannst sie befeuern oder ignorieren, doch jeder Fluch kann ein zweischneidiges Schwert sein.

Quelle: PlayStation Blog