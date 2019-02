Playstation Plus – Die kostenlosen Games im März stehen fest

Im März gibt es „nur“ noch zwei PS4 Games für Playstation Plus Mitglieder kostenlos. PS3 und PS Vita Spiele werden ab diesen Monat nicht mehr angeboten. Ab dem 05. März dürft ihr euch über Call of Duty: Modern Warfare Remastered und The Witness freuen.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Activisions legendäre Call of Duty-Reihe ist ein Meilenstein der modernen Gaming-Geschichte. Mit diesem Titel aus dem Jahr 2007 hauchte Entwickler Infinity Ward dem Weltkriegs-Shooter-Genre durch das moderne Setting neues Leben ein und eroberte die Konsolenwelt im Sturm.

Call of Duty 4: Modern Warfare war ein phänomenaler Erfolg und begeisterte Spieler weltweit mit seiner fesselnden Kampagne und seinem dynamischen Online-Mehrspielermodus. 2016 verlieh Modern Warfare Remastered dem Klassiker einen frischen Anstrich für die nächste Gamer-Generation – mit demselben, präzisen Schießvergnügen und brillanten Level-Design.

Das Spiel steht diesen Monat über PS Plus zum Download zur Verfügung. Erlebt den unvergesslichen FPS-Klassiker (mit PS4 Pro sogar in glorreicher 4K-Auflösung).

The Witness

Nachdem Game-Designer Jonathan Blow im Jahr 2008 einen Riesenerfolg mit seinem charmanten Puzzle-Platformer Braid feiern konnte, machte er sich direkt wieder an die Arbeit, um nach 8 Jahren endlich einen ambitionierten Nachfolger zu präsentieren.The Witness von 2016 ist ein geheimnisvolles First-Person-Puzzle-Spiel auf einer scheinbar verlassenen tropischen Insel, die von einem Netzwerk miteinander verbundener Rätsel durchzogen ist.

Eine fesselnde Geschichte voller Wendungen und ein unvergleichliches Erfolgserlebnis bei jedem gelösten Puzzle machen The Witness zum Maßstab in Sachen Game-Design und in die Umgebung eingebettetem Storytelling. Bringt diesen Monat mit diesem Knobelkunstwerk auf PS Plus eure grauen Zellen zum Schmoren.