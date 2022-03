Im offiziellen PlaystationBlog hat Jim Ryan, President und CEO von Sony endlich Stellung zu den neuen PS Plus Abos genommen. Hier findet ihr nun alles genau im Überblick:

Seit der Einführung von PlayStation Plus im Jahr 2010 gehört SIE zu den Vorreitern bei der Innovation von Abonnementservices für Spiele. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass wir mit PlayStation Plus den ersten Mitgliedschaftsservice für Konsolen mit einer aktualisierten Spielebibliothek anbieten konnten und mit PlayStation Now überdies den ersten Streaming-Service für Konsolenspiele eingeführt haben.

Heute freuen wir uns, euch offizielle Neuigkeiten über die Änderungen bei unseren Abonnementservices mitzuteilen. Im Juni dieses Jahres führen wir PlayStation Plus und PlayStation Now zu einem völlig neuen PlayStation Plus-Abonnementservice zusammen, der unseren Kunden weltweit mit drei Mitgliedschaftstarifen mehr Auswahl bietet.

Unser Fokus liegt auf der Bereitstellung hochwertiger, exklusiver Inhalte mit einem vielfältigen Portfolio an Spielen*. Im Folgenden findet ihr eine Übersicht über die drei Mitgliedschaftstarife:

PlayStation Plus Essential

Vorteile: Bietet dieselben Vorteile, die PlayStation Plus-Mitglieder bereits heute erhalten, wie z. B.: Zwei monatlich herunterladbare Spiele Exklusive Rabatte Cloud-Speicher für gespeicherte Spiele Online-Multiplayer-Zugriff Für bestehende PlayStation Plus-Mitglieder mit diesem Tarif gibt es keine Änderungen.

Der Preis* für PlayStation Plus Essential bleibt der gleiche wie der aktuelle Preis für PlayStation Plus. USA 9,99 $ monatlich / 24,99 $ vierteljährlich / 59,99 $ jährlich Europa 8,99 € monatlich / 24,99 € vierteljährlich / 59,99 € jährlich Großbritannien 6,99 £ monatlich / 19,99 £ vierteljährlich / 49,99 £ jährlich Japan 850 ¥ monatlich / 2.150 ¥ vierteljährlich / 5.143 ¥ jährlich

PlayStation Plus Extra

Vorteile: Bietet alle Vorteile des Essential-Tarifs Fügt einen Katalog von bis zu 400* der unterhaltsamsten PS4- und PS5-Spiele hinzu, darunter Blockbuster-Hits aus unserem PlayStation Studios-Katalog und von Drittanbietern. Spiele, die Teil des Extra-Tarifs sind, können zum Spielen heruntergeladen werden.

Preis*: USA 14,99 $ monatlich / 39,99 $ vierteljährlich / 99,99 $ jährlich Europa 13,99 € monatlich / 39,99 € vierteljährlich / 99,99 € jährlich Großbritannien 10,99 £ monatlich / 31,99 £ vierteljährlich / 83,99 £ jährlich Japan 1.300 ¥ monatlich / 3.600 ¥ vierteljährlich / 8.600 ¥ jährlich



PlayStation Plus Premium**

Vorteile: Bietet alle Vorteile der Tarife Essential und Extra Fügt bis zu 340* zusätzliche Spiele hinzu, darunter: PS3-Spiele, die über Cloud-Streaming verfügbar sind Einen Katalog mit beliebten Spieleklassikern der ersten PlayStation-, PS2- und PSP-Generation, die entweder per Streaming oder als Download verfügbar sind Bietet Cloud-Streaming-Zugriff für originale PlayStation-, PS2-, PSP- und PS4-Spiele, die in den Tarifen Extra und Premium in Märkten** angeboten werden, in denen PlayStation Now derzeit verfügbar ist. Kunden können Spiele mit PS4- und PS5-Konsolen sowie PCs streamen.*** In diesem Tarif werden auch zeitlich begrenzte Testversionen von Spielen angeboten, sodass Kunden ausgewählte Spiele vor dem Kauf ausprobieren können.

Preis* : USA 17,99 $ monatlich / 49,99 $ vierteljährlich / 119,99 $ jährlich Europa 16,99 € monatlich / 49,99 € vierteljährlich / 119,99 € jährlich Großbritannien 13,49 £ monatlich / 39,99 £ vierteljährlich / 99,99 £ jährlich Japan 1.550 ¥ – monatlich / 4.300 ¥ – vierteljährlich / 10.250 ¥ jährlich

PlayStation Plus Deluxe (ausgewählte Märkte): Für Märkte ohne Cloud-Streaming wird PlayStation Plus Deluxe zu einem niedrigeren Preis als Premium angeboten und enthält einen Katalog beliebter Spieleklassiker der ersten PlayStation-, PS2- und PSP-Generationen zum Herunterladen und Spielen sowie zeitlich begrenzte Testversionen von Spielen. Die Vorteile der Tarife Essential und Extra sind ebenfalls enthalten. Die lokalen Preise variieren je nach Markt.

Die neuen Tarife Extra und Premium stellen eine große Weiterentwicklung für PlayStation Plus dar. Mit diesen Tarifen möchten wir vor allem sicherstellen, dass die Hunderte von Spielen, die wir anbieten, die besten Inhalte enthalten, die uns von anderen Anbietern unterscheiden. Bei der Markteinführung planen wir, Titel wie Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 und Returnal anzubieten. Wir arbeiten eng mit unseren einfallsreichen Entwicklern von PlayStation Studios sowie Drittanbieter-Partnern zusammen, um eine Bibliothek mit einigen der besten Spielerlebnisse auf dem Markt zu schaffen, die regelmäßig aktualisiert wird. Weitere Details zu den Spielen, die wir in unserem neuen PlayStation Plus-Service anbieten werden, folgen noch.

Nach der Einführung des neuen PlayStation Plus-Service wird PlayStation Now in das neue PlayStation Plus-Angebot übergehen und nicht mehr als eigenständiger Service verfügbar sein. PlayStation Now-Kunden migrieren zu PlayStation Plus Premium, ohne dass sich die aktuellen Abonnementgebühren bei der Einführung erhöhen.

Da es sich um eine umfangreiche Einführungsmaßnahme handelt, wird das neue PlayStation Plus-Angebot regional gestaffelt eingeführt. Im Juni beginnen wir mit einer ersten Markteinführung in mehreren asiatischen Märkten, gefolgt von Nordamerika, Europa und dem Rest der Welt, in dem PlayStation Plus angeboten wird. Unser Ziel ist es, dass die meisten PlayStation Network-Gebiete bis zum Ende der ersten Jahreshälfte 2022 den neuen PlayStation Plus-Abonnementservice für Spiele anbieten können. Wir planen außerdem, unseren Cloud-Streaming-Vorteil auf weitere Märkte auszuweiten und werden zu einem späteren Zeitpunkt weitere Details bereitstellen.

Aufbauend auf mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Spieleinnovation unterstreicht diese Änderung unserer Abonnementservices unsere kontinuierlichen Bemühungen, unser Geschäft mit Netzwerk-Services so weiterzuentwickeln, dass es den Wünschen unserer Kunden entspricht. Mit dem neuen PlayStation Plus-Angebot wollen wir einen attraktiven Abonnementservice für Spiele mit ausgewählten Inhalten unseres exklusiven PlayStation Studios-Teams und unserer Drittanbieter-Partner zur Verfügung stellen. Das neue, verbesserte PlayStation Plus wird es unseren Fans ermöglichen, mehr Inhalte als je zuvor zu entdecken und zu nutzen sowie ihre Verbindung zur PlayStation-Community durch gemeinsame Erlebnisse zu vertiefen.

Wir geben euch heute einen ersten Einblick in unseren neuen PlayStation Plus-Abonnementservice und werden weitere Informationen mit euch teilen, sobald wir uns dem Start nähern. Bleibt also gespannt.

* Die lokalen Preise können je nach Markt variieren. PlayStation Plus-Katalogtitel können ebenfalls je nach Markt und Tarif variieren und sich im Laufe der Zeit ändern. PlayStation Plus ist ein fortlaufendes Abonnement, für welches eine wiederkehrende Abonnementgebühr berechnet wird, die bis zur Kündigung automatisch abgebucht wird. Es gelten Altersbeschränkungen. Es gelten die Nutzungsbedingungen: play.st/psplus-usageterms

** Aktuelle Märkte, in denen PlayStation Now verfügbar ist: Vereinigte Staaten, Kanada, Japan, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Irland, Spanien, Italien, Portugal, Norwegen, Dänemark, Finnland und Schweden.

*** PC-Streaming ist in Japan zum Zeitpunkt der Markteinführung nicht verfügbar und wird in einem zukünftigen Update unterstützt.