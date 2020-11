Playstation 5 – Wach bleiben , Daumen drücken und hoffen das es klappt mit der Bestellung

Es ist soweit – am 19.11 erscheint die Playstation 5 und viele Vorbesteller werden sich freuen ihre neue Sony Konsolen morgen per Lieferung zu bekommen. Viele haben aber auch in die Röhre geschaut (so wie wir) und müssen es nochmal probieren. Und es gibt die Möglichkeit dazu. Mittlerweile ist bekannt das mehrere Händler ab dem 19.11. wieder Playstation 5 Konsolen anbieten werden. Doch Achtung: Überall ist die Liefermenge stark begrenzt.

GameStop bietet einen Online-Verkauf ab 0 Uhr an und die Konsolen sollen laut Facebook spätestens bis 15.12. bei euch sein.

Amazon startet mit dem Verkauf am Donnerstag ab 13 Uhr

Euronics bietet ab morgen mittag weitere PS5 Konsolen an – Können wir nur empfehlen, da haben wir unsere Xbox Series X bestellt 😉

Bei Saturn, MediMaxx und Otto gibt es keine Uhrzeiten, es soll aber auch dort möglich sein. Auch MediaMarkt wird wohl mit am Start sein.