Wow – das ging dann doch fix. Ab Donnerstag den 17.09. kann die PS5 bei ausgewählten Händlern vorbestellt werden. Bei Amazon ist es leider noch nicht zu finden – es kann sich aber nur noch um Stunden handeln.

Per Sony, #PlayStation5 pre-orders will be available starting TOMORROW at select retailers. pic.twitter.com/rwFAB5BNru

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 16, 2020