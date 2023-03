Angeblich hat ein australischer Händler die Playstation 5 Slim gelistet und ein Twitter-Eintrag rund um das Thema sorgt für Diskussionen im Netz. Doch der Ersteller hat es im Tweet später selbst erklärt das es sich dabei wohl um einen Fehler bzw. einen Platzhalter handelt. Denn eigentlich war es vorher ein Eintrag für die Playstation 4 Slim und wurde kurzerhand auf Playstation 5 geändert. Aktuell gibt es zwar viele Gerüchte um eine Playstation 5 Slim – aber wirklich handfeste Details gab es bislang dazu nicht.

PS5 Slim listed at one of Australia’s largest retailers. 👀 pic.twitter.com/1Ygct3U76t

— Okami Games (@Okami13_) March 29, 2023