Playstation 5 – Neuigkeiten schon auf der kommenden DevCon 2018?

Es bleibt spannend. Möglicherweise könnte Sony schon auf der kommenden DevCon in zwei Wochen Neuigkeiten über die kommende Playstation 5 verraten. Hierbei sollte man aber das Wort könnte im Auge behalten. Es sind natürlich alles nur Spekulationen und Gerüchte. Aber Sony macht derzeit ein großes Geheimnis aus der DevCon und so entstehen solche Geschichten von ganz alleine. Auf der DevCon werden Entwickler eingeladen und Neuheiten vorgestellt. Die DefCon findet am 7. und 8. November in London statt.