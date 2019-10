Playstation 5 erscheint zum Weihnachtsgeschäft 2020

Nun ist die Katze endlich aus dem Sack. Etwas überraschend hat Sony heute Mittag offiziell die Playstation 5 für das Weihnachtsgeschäft 2020 angekündigt. Im offiziellen Playstationblog gibt es dazu auch eine Stellungnahme von Sony selbst:

Wir wissen, dass ihr alle mehr über die Zukunft des Gaming erfahren wollt, seitdem wir unsere nächste Konsolengeneration im April angekündigt haben. Ich bin stolz heute verkünden zu können, dass unsere nächste Konsolengeneration den Namen PlayStation 5 trägt und Weihnachten 2020 erscheinen wird.

Diese Neuigkeiten sind vielleicht keine große Überraschung, aber wir wollten sie für unsere PlayStation-Fans bestätigen. Vor allem, weil wir jetzt auch Details zu unserer Vision mit euch teilen wollen. Das WIRD Magazin hat diese Updates und einiges mehr bereits in einer Story heute morgen veröffentlicht.

Ich bin aufgeregt, euch etwas Neues zu erzählen – quasi eine kleine Preview zum neuen Controller, der zur PlayStation 5 gehört. Eines unsere Ziele für die nächste Generation ist es, die Immersion des Spielens zu intensivieren. Diese Möglichkeit haben wir mit unserem neuen Controller, bei dem wir versucht haben uns vorzustellen, wie der Tastsinn dabei helfen kann.

Aus diesem Grund gibt es im Kern zwei Innovationen beim PlayStation 5 Controller. Erstens: Wir setzen eine Art haptische Rückmeldung ein, um den „Rumble-Effekt” in der 5. Konsolengeneration zu ersetzen. Durch die Haptik spürt ihr ein deutlich stärkeres Feedback. Beim Autorennen gegen eine Wand zu rasen fühlt sich also komplett anders an als ein Tackle auf dem Fußballfeld. Ihr bekommt sogar ein Gefühl für verschiedene Texturen, wenn ihr durch hochgewachsenes Gras rennt oder durch Matsch watet.

Die zweite Innovation nennen wir adaptive Trigger, die in die Schultertasten (L2/R2) eingearbeitet werden. Entwickler können den Widerstand der Tasten programmieren, sodass ihr das taktile Spannen eines Bogens oder das Fahren eines großen Geländewagens durch felsige Umgebung besser spüren werdet. In Kombination mit den neuen haptischen Merkmalen kann das ein völlig neues Simulationsgefühl erschaffen, das verschiedene Aktionen in Spielen betrifft. Spieleentwickler haben bereits frühe Versionen des neuen Controllers erhalten. Wir können es kaum erwarten zu sehen, welche Möglichkeiten sie in ihren Händen entfalten.

Im kommenden Jahr gibt es noch viel mehr über PlayStation 5 zu erzählen. Währenddessen haben wir noch einige Blockbuster für PlayStation 4 in der Hinterhand. Dazu zählen: Death Stranding, The Last of Us Part II und Ghost of Tsushima. Ich möchte allen PlayStation-Fans dafür danken, dass ihr die Reise mit uns weitergeht und wir die Zukunft der Spiele verändern.