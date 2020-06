Playstation 5 – Die ersten Spiele werden am Donnerstag gezeigt

Eigentlich hätten wir das Event schon längst hinter uns gebracht und wir wüssten schon seit dem 04. Juni welche Playstation 5 Spiele uns erwarten. Nun hat Sony einen neuen Termin veröffentlicht und der ist schon kommenden Donnerstag:

Wir sehen uns am Donnerstag, 11. Juni um 22:00 für einen Ausflug in die Zukunft des Gamings auf #PS5 . Schenkt diesem Tweet ein ❤ und erhaltet eine Erinnerung für das Event. Damit ihr garantiert nichts verpasst! https://t.co/UGXqT81M5Y

Hallo zusammen, vielen Dank für eure Geduld und euer Verständnis dafür, dass wir dieses PS5-Event auf Donnerstag, den 11. Juni 22:00 Uhr MESZ verschoben haben. Wir wollten in dieser historischen und wichtigen Zeit anderen die Bühne überlassen.

Da das Event nun für den 11. Juni bestätigt wurde, möchte ich noch darauf hinweisen, dass das voraufgezeichnete Programm in 1080p mit 30 Bildern pro Sekunde übertragen wird. Das hat es uns erleichtert, die Show vorzubereiten – in einer Zeit, in der viele unserer Teams und Entwickler von zu Hause aus arbeiten. Die Spiele, die wir euch am Donnerstag vorstellen werden, sehen – wie ihr euch sicher denken könnt – noch besser aus, wenn ihr sie mit einem 4K-TV auf der PS5 spielt.

Wir empfehlen euch außerdem, euch die Show möglichst mit Kopfhörern anzusehen. Wir haben einige coole Audioeffekte eingebaut, die ihre Wirkung auf Smartphone- oder Laptop-Lautsprechern nur bedingt entfalten.