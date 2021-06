Playa Games feiert den 12.Geburtstag von Shakes & Fidget – feiert mit!

Im Juni 2009 wurde Playa Games in Hamburg gegründet und im selben Monat ging auch das ungebrochen populäre Shakes & Fidget (Browser, Steam, Android, iOS) an den Start. Der beliebte Klassiker wird also 12 und von einer ordentlichen Jubiläumssause sollen vor allem die Spielerinnen und Spieler profitieren!

Ab dem 25. Juni 2021 öffnet die Geburtstagsedition des Legendary Dungeons in Shakes & Fidget seine Pforten. Das mehrteilige Dungeon, an dessen Ende natürlich ein mächtiger Boss wartet, liefert nicht nur brandneue Grafiken und eine einzigartige Spielmechanik, sondern auch ein Haufen neuer und legendäre Items. Zudem lassen sich bis Ende des Monats noch besondere epische Geburtstags-Objekte finden und dank des bis zum 27. Juni gültigen Couponcodes BIRTHDAY2021 können sich alle User ein persönliches Geschenk beim Pilzdealer sichern.

Weil sich ein Geburtstag am besten gemeinsam und im großen Stil feiert, startet am Freitag, dem 25. Juni ab 17:30 Uhr ein spezieller Twitch-Stream mit Moderatorin m3lly, bei dem der Start des neuen Dungeons zelebriert, eine Erstausgabe der Collector´s Edition versteigert und allerlei Pilz-Pakete verlost werden. Das Ganze wird gekoppelt mit einem Spendenmarathon für den gemeinnützigen Verein Gaming Aid, an den die Einnahmen des Twitch-Channels und der Erlös der Versteigerung fließen.

Braucht es noch mehr, um dabei zu sein? Los geht’s – alle sind herzlich eingeladen, mitzufeiern!

Zum Twitch-Kanal geht es hier: https://twitch.sfgame.net

… zu Youtube hier: https://www.youtube.com/watch?v=UzFI1zZppUg

… und zu TikTok hier: https://www.tiktok.com/@shakesandfidget?lang=de-DE