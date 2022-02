Bevor ihr direkt Freudensprünge macht, lasst mich eine Sache klarstellen: nein, es ist nicht sicher, dass PlatinumGames wieder an Scalebound arbeitet. Atsushi Inaba, der Präsident von PlatinumGames, sowie Hideki Kamiya, der ehemalige Spieleentwickler von Scalebound äußert sich zum Spiel, während eines Interviews mit IGN Japan. Beide sprachen über ihr Interesse daran, das Spiel weiterzuentwickeln, weshalb sie versuchen würden, wieder ins Gespräch mit Microsoft zu kommen. Um genauer zu sein, gaben sie folgende Wort im Interview von sich:

Wir beide, Kamiya und ich, meinen es ernst. Wir würden wirklich gerne wieder an Scalebound arbeiten. Ich würde das gerne mit Microsoft richtig besprechen.

Das Problem an der gesamten Situation ist, dass die Rechte unumstritten bei Microsoft liegen, weshalb der Konzern bei diesem Projekt unbedingt zusagen muss. Hideki Kamiya erzählte schon vor längerer Zeit, wie fortgeschritten das Projekt war, weshalb er der Meinung ist, Microsoft begehe einen großen Fehler, nichts mit dem Spiel anzufangen. Ob dieser Traum jedoch jemals in Erfüllung geht, bleibt weiterhin fraglich. Schaut man sich alleine dieses Jahr an, ist PlatinumGames mit Spielen wie Bayonetta 3 oder auch Babylon’s Fall komplett ausgelastet. Sollte das Studio also tatsächlich die Möglichkeit bekommen wieder an Scalebound zu arbeiten, dann wird dies wahrscheinlich erst in ein paar Jahren der Fall sein.

Scalebound Trailer von der Gamescom 2015:

Die Vision von PlatinumGames:

“Durch die kontinuierliche Entwicklung von Spielen, die die Erwartungen übertreffen und die Spieler begeistern, hoffen wir, weltweit als ein Studio von unvergleichlicher Qualität bekannt zu werden. Das ist unsere Vision bei PlatinumGames.”

Mehr Information zum Entwickler, gibt es auf deren offizieller Website!