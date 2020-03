Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville feiert das Glück des Zombies-Festival

Diesen Monat entdecken Spieler in Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville den neuen Charakter Zauberer-Zombie, Goldtöpfe, Kobold-Hutballons und mehr, wenn das neue Schlacht um Neighborville-Festival „Glück des Zombies“ beginnt.

Spieler, die nach dem Gold am Ende des Regenbogens suchen, dürfen sich freuen: Diesen Monat hält Schlacht um Neighborville etwas Magisches bereit. Der neue Charakter Zauberer-Zombie ist ab heute am Ende der Preiskarte verfügbar. Spieler können zudem in der Mitte der Preiskarte das seltene Kostüm Zitron 5000 freischalten. Das legendäre Zauberer-Kostüm Wunschbrecher kann erst freigeschaltet werden, sobald 100% der Preise in diesem Monat freigeschaltet wurden.

Der Zauberer-Zombie ist ein mächtiger Magier, der auf den Köpfen seiner Verbündeten reiten kann. Darüber hinaus kann er als Solo-Charakter seine übernatürlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen, mit denen er neue Strategien für das gesamte Team eröffnet.

Spieler, die den Zauberer auf der Zombieglück-Preiskarte im März nicht freischalten konnten, bekommen im April die Möglichkeit ihn für 500K Münzen freizuschalten.