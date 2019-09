Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville ab 18. Oktober weltweit erhältlich

PopCap, ein Studio von Electronic Arts, kündigt heute an, dass Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville ab dem 18. Oktober für PS4, Xbox One und PC via Origin verfügbar sein wird. Mit der typischen, überspitzten Action, die bereits die Vorgänger des Shooter-Titels aus dem Plants vs. Zombies-Franchise ausgezeichnet hat, lädt dieser neue Titel die Spieler nach Neighborville ein: eine Vorstadtregion, wo der Konflikt zwischen der Flora und den Untoten bereits mächtig aufblüht.

Spieler können sich direkt in den Schwindel-Park stürzen, um sich kleine Multiplayer-Auseinandersetzungen zu liefern, oder das Social-Board nutzen, um mit anderen Spielern zu interagieren und Teams zu bilden. Spieler entdecken die Inhalte der offenen Regionen, einschließlich der bekannten, zentralen Region des Stadtzentrums und der Außenbezirke von Neighborville – dem heißen und staubigen Steilkönig sowie dem üppigen aber merkwürdigen Schrägwald.

Im Kern ist Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville ein aufregender Multiplayer-Shooter. Spieler können sich mit 20 vollständig anpassbaren Charakterklassen in die Schlacht stürzen, einschließlich beliebter Charaktere wie Erbsenkanone und Schnapper, die von neuen Gesichtern wie Giftporling, der Meisterin der Schatten, und der Disco-Queen, Miss Elektra, ergänzt werden. Es ist auch eine Teamspiel-Klasse in beiden Fraktionen enthalten: Eiche und Eichel (Pflanzen) und Weltraum-Kadett (Zombies). Außerdem können sich Spieler im Splitscreen-Couch-Koop* zusammentun und jeden Modus gemeinsam spielen – die blühenden, offenen Gebiete oder sechs unterschiedliche Multiplayer-Modi. Aber hier hört der Spaß noch lange nicht auf, denn Spieler können nach der Veröffentlichung im Oktober auch an den Festivals im Spiel teilnehmen, um neue Saison-Belohnungen zu bekommen.

Für alle, die sich früher in das Spiel stürzen wollen, ist der Titel bereits jetzt verfügbar – mit der Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville Founder’s Edition auf PlayStation 4, Xbox One und PC via Origin. Die Founder’s Edition ist eine Vorab-Edition des Spiels, die seinen Fans Gelegenheit bietet, ein Gründungsnachbar zu werden. Als solcher können sie sechs Wochen vor der Veröffentlichung jede Woche neue Spielinhalte, einschließlich Multiplayer-Modi, offene Regionen und andere aufregende Features anspielen. Zusätzlich zum Vorab-Spielen erhalten Founder-Nachbarn exklusive Belohnungen und können ihre Spielfortschritte in die vollwertige Standard Edition übernehmen, die sie bei der Veröffentlichung ohne Aufpreis erhalten.

Die Founder’s Edition ist nur digital und weltweit bis zum 30. September 2019 um 18:00 Uhr zum speziellen Founder-Preis von 29,99 €** erhältlich. Die Founder’s Edition ist ab heute auch für Origin Access Premier-Abonnenten verfügbar.

Den vollständigen Founder-Kalender für den sechswöchigen Zeitraum bis zum Launch und weitere Infos zur Founder‘s Edition gibt es im offiziellen Blog.

„Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville ist der bis dato abgedrehteste Shooter der Reihe und führt den altbekannten Konflikt zwischen den Hirnlosen und der Botanik fort“, sagt Rob Davidson, Game Director bei PopCap in Vancouver. „Mit der Veröffentlichung der Founder’s Edition begeben wir uns gemeinsam mit unserer treuen Community auf eine neue Reise. Wir haben jede Woche bis zur Veröffentlichung durchgeplant und wollen uns auf bestimmte Modi und unterschiedliche Spielarten konzentrieren, um das Spiel zu optimieren. Dieser neue Ansatz ist ziemlich aufregend, da wir unseren Fans damit erlauben, sich vorab ins Spiel zu stürzen, exklusive Belohnungen zu verdienen und ihre Ingame-Fortschritte bei der Veröffentlichung am 18. Oktober zu übernehmen.“

Die Modi und Features in der Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville Founder’s Edition sind zwar schon finalisiert, das Entwicklerteam wird aber mithilfe der Fans des Spiels weitere Optimierungen vornehmen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass der Titel zur Veröffentlichung im bestmöglichen Zustand ist und den höchsten Qualitätsansprüchen entspricht.

Außerdem werden Gründungsnachbarn in den ersten vier Wochen exklusive Belohnungen kosmetischer Natur erhalten, wenn sie sich in jeder Woche anmelden. Diese exklusiven Belohnungen beinhalten ein Brandabwehr-Itemset für Drachenmäulchen, das Ultimativer Star-Champion-Kostüm für den All-Star-Zombie und das Tapferkeitserbse-Kostüm für die Erbsenkanone***.

Der Webpost Neues aus Neighborville und der Livestream Live from Neighborville werden die Spieler wöchentlich mit den Entwicklern in Kontakt bringen. Weitere Informationen über die Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville Founder’s Edition gibt es auf der offiziellen Website oder über die sozialen Netzwerke auf Facebook, Twitter, Instagram, und YouTube.