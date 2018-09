Planetnerd – Das Soziale Netzwerk für Gamer

Planetnerd ist angelehnt an das ehemalige World of Nerds-Netzwerk, das über 150.000 Mitglieder hatte. Das Ziel ist es wieder so eine große Community zu erreichen.

Was ist Planetnerd?

Planetnerd ist ein Soziales Netzwerk und richtet sich an Gamer, eSportler als auch Youtuber. Der wichtigste Gedanke bei Planetnerd ist, die Zusammenbringung der Gamer als auch deren gleichgesinnten Nerds. Das Soziale Netzwerk soll den Usern einen grenzenlosen Austausch an Informationen bieten und das unabhängig von Zugehörigkeit und allen Games, etc. hinweg.

Was wird geboten?