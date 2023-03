Strictly Limited Games hat eine aufregende neue Veröffentlichung für Retro-Gaming-Fans und Sammler angekündigt. Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread ist ein kommender Indie-Plattformer, der Elemente von Metroidvania und Twin-Stick-Run-and-Gun-Gameplay mit einer Prise Megaman vermischt. Das Spiel bietet vier spielbare Charaktere, jeder mit seinen eigenen einzigartigen Fähigkeiten und Persönlichkeiten, zwischen denen die Spieler jederzeit wechseln können.

Blast Brigade ist in einer klassischen, von den 80er Jahren inspirierten Spionagefilmwelt angesiedelt und spielt auf einer tropischen Insel, auf der sich die Basis des Hauptbösewichts des Spiels, Dr. Cread, befindet. Die Grafik des Spiels ist hell und farbenfroh, mit einem Samstagmorgen-Cartoon-Feeling, das den humorvollen und die vierte Wand durchbrechenden Ton perfekt ergänzt.

Aber lassen Sie sich von der fröhlichen Ästhetik des Spiels nicht täuschen, denn Blast Brigade ist alles andere als eine leichte Übung. Sogar die normalen Feinde können dich töten, wenn du nicht aufpasst, und die Bosse erfordern ein sorgfältiges Auswendiglernen der Muster, um sie zu besiegen. Dieses Maß an Herausforderung ist von einem Spiel im Metroidvania-Stil zu erwarten, bei dem der Fortschritt des Spielers stark an den Erwerb neuer Fähigkeiten und Upgrades gebunden ist, um Zugang zu zuvor unzugänglichen Bereichen zu erhalten.

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread soll im Herbst 2023 erscheinen, aber eifrige Sammler können bereits jetzt ihre limitierten Box-Exemplare vorbestellen, die exklusiv bei Strictly Limited Games erhältlich sind. Diese stark limitierten Editionen werden die einzigen physischen Versionen des Spiels sein, was sie zu einem Must-Have für ernsthafte Sammler macht.

Die Zusammenarbeit zwischen Strictly Limited Games und MY.GAMES wird sicherlich sowohl Retro-Gaming-Enthusiasten als auch Fans der Indie-Gaming-Szene begeistern. Blast Brigade ist eine einzigartige und erfrischende Interpretation des klassischen Jump’n’Run-Genres und bietet ein herausforderndes Gameplay, eine lebendige Welt und einprägsame Charaktere. Es ist keine Überraschung, dass das Spiel in den Gaming-Communities bereits für Aufsehen gesorgt hat und von den Spielern mit Spannung erwartet wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread ein Spiel ist, das man nicht verpassen sollte. Wenn du ein Fan von herausfordernden, retro-inspirierten Jump’n’Run-Spielen bist, dann ist dieses Spiel definitiv einen Blick wert. Und wenn du ein Sammler bist, dann solltest du dir die limitierte Box-Version unbedingt vorbestellen, solange du noch kannst. Die Veröffentlichung des Spiels im Herbst 2023 kann gar nicht früh genug kommen.