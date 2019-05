Phoenix Reborn Spielebewertung

Phoenix Reborn ist der neue Video Slot vom bekannten Spieleentwickler Play´n GO. Der von den Göttern abstammende mythische Vogel Phoenix verbrennt, um aus der Asche nach seinem Tod wieder neu geboren zu werden. Er strahlt nach der Wiedergeburt in einem neuen Glanz, was eindeutig auch bei dem Phoenix Reborn Slot der Fall ist. Bei diesem aufregenden Spielautomaten mit überragender Grafik und Design stehen die Schätze und die Zukunft der Azteken im Vordergrund. Klar, dass der Feuervogel als expandierendes Wild-Symbol majestätisch aus der Asche aufsteigt und sich dann in jedem Freispiel zeigt.

Spaß, Spannung und fantastische Gewinnchancen sind nicht nur bei den Jackpotspielen der Fall, sondern eindeutig auch beim neuen Phoenix Reborn Spielautomat. Der Slot mit 5 Walzen und 6 Reihen hat 40 Gewinnlinien. Gedreht werden kann bereits ab 0,20 Euro. Da sich der wiedergeborene Phoenix über die komplette Walze ausbreitet, können bis zu 20 Freispiele erzielt werden. Die Auszahlungsquote (RTP) von diesem spannenden Slot liegt bei 96 %. Phoenix Reborn ist übrigens für alle Endgeräte optimiert.

Wie funktioniert der Phoenix Reborn Slot?

Das Hauptziel bei diesem neuen Slot ist natürlich der geheimnisvolle Feuervogel und möglichst viele Gewinnkombinationen. Als Wild dient der glühende Phoenix, der auf der Walze alle Symbole ersetzt. Dadurch lassen sich dann noch weitere Kombinationen formen. Der Scatter in Form von einer goldenen Maske (die einem Sonnengesicht sehr ähnlich ist), lässt sich als einziges Symbol nicht ersetzen. Erscheinen mehrere Scatter auf der Walze, dann gibt es Freispiele. Bei 5 goldenen Masken auf dem Spielfeld gibt es 20 Freispiele, bei denen zusätzliche Free Spins möglich sind.

Zu den Walzensymbolen zählen 5 aztekische Motive, Schlangen, Panther und der exotische Tukan. Aber auch aztekische Krieger sind im Vordergrund von dem riesigen Tempel zu sehen. Das wertvollste Symbol ist die Kriegerin. Mit 5 Kriegerinnen auf einer Gewinnlinie ist eine Belohnung vom 10-fachen Einsatz möglich. Wenn bei einem Dreh 5 Phoenix Symbole auf einer Gewinnlinie auftauchen, dann kann man sich richtig freuen. Als Belohnung gibt es 25x den getätigten Einsatz.

Phoenix Reborn Konklusion im Überblick

Durch die großzügigen Freispielrunden macht das Zocken mit Phoenix Reborn richtig großen Spaß, da dieser neue Slot nicht nur durch interessante Extras überzeugt, sondern auch optisch sehr viel zu bieten hat. Der Sound trägt deutlich dazu bei, dass man sich als Spieler in die geheimnisvolle Welt der Azteken hineinversetzen kann. Auch Gewinne werden grafisch und musikalisch betont. Ein progressiver Jackpot ist bei Phoenix Reborn nicht der Fall, dafür hat dieser Spielautomat aber eine vergleichsweise hohe Volatilität.

Viele Slots beinhalten übrigens zufällige Jackpots, die mit Freispielrunden oder bestimmten Bonus-Features in Verbindung stehen, was auf das Phoenix Reborn Spiel zutrifft. Wer als Spieler nichts für mysteriöse Feuervögel oder Azteken am Hut hat, sollte sich deshalb an Games orientieren, die auch wirklich zu dem persönlichen Stil passen, egal ob sie einen progressiven oder zufälligen Jackpot anbieten. Den Jackpot des Lebens kann man übrigens mit Games wie Caribbean Stud Poker gewinnen, mit Arabian Nights oder mit MegaMoolah. Ansonsten sollte natürlich auch das Spielvergnügen im Mittelpunkt stehen.