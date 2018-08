Persona Q2: New Cinema Labyrinth – Nächstes 3DS-Rollenspiel in den Startlöchern

Nachdem Persona Q: Shadow of the Labyrinth vor vier Jahren bereits zahlreiche Charaktere aus der Hauptreihe Persona miteinander in einem 3DS-Ableger vereinte, scheint nun der Nachfolger der Handheld-Reihe in eine neue Runde zu starten. So kündigte Publisher Atlus unlängst Persona Q2: New Cinema Labyrinth an.

Dabei soll es sich ebenfalls wieder um ein Rollenspiel für den Nintendo 3DS handeln, bei dem ihr in die Rollen von 28 bekannten Charakteren aus dem Persona-Universum schlüpfen könnt. Mit dabei sind Figuren aus den Spielen Persona 3, Persona 3 Portable, Persona 4 und Persona 5. Eure Aufgabe wird es im Spiel sein ein geheimnisvolles Mädchen zu finden und euch dabei durch versteckte Filmwelten zu kämpfen.

Persona Q2: New Cinema Labyrinth soll in Japan bereits am 29. November 2018 erscheinen. Einen Termin für die westlichen Gefilde gibt es derzeit leider noch nicht.