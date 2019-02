Persona Q2: New Cinema Labyrinth – Erscheinungsdatum und Premium Edition enthüllt

Atlus gibt den Erscheinungtermin für den Westen bekannt.

Persona Q2: New Cinema Labyrinth erscheint am 4. Juni in zwei verschiedenen Versionen, für den Nintendo 3DS. Die Launch Edition, welche zusätzlich zum Spiel noch vier Buttons, mit Bildern der Persona Protagonisten, enthält. Die „Showtime“ Premium Edition beinhaltet das Spiel, die vier Buttons, ein Koromaru Plushi, ein Artbook und Spielkarten, alles verpackt in einer schicken Sammlerbox.

Persona Q2: New Cinema Labyrinth erscheint am 4. Juni für den Nintendo 3DS