Das PC-Spiel Finnish Army Simulator, entwickelt von Please Be Patient Ltd., startet am 13. Januar 2023 im Early Access. Spieler können das Leben in der Armee während des Wehrdiensts erleben und sich dabei auf die Atmosphäre und den Alltag in der Armee konzentrieren Armee, die unausgereiften Humor und alberne, sich wiederholende Aufgaben sowie spielerische Mechanismen des tatsächlichen Armeetrainings umfasst.

Laut dem leitenden Entwickler Jeri Haapavuo „freuen wir uns, dass das Spiel im Early Access ist und endlich für die Fans erhältlich ist. Es war ein langer Weg, hierher zu kommen, aber wir freuen uns darauf, Spielern eine einzigartige und tiefgreifende Armeeerfahrung bieten zu sehen Leben. Es war bereichernd herauszufinden, dass diese Erfahrung von vielen Ländern geteilt wird, insbesondere von denen, in denen es einen Wehrdienst gibt. Aber ich bin sicher, dass wir die Charaktere und Geschichten für alle zugänglich gemacht haben, unabhängig von ihrem Hintergrund.“

Finnish Army Simulator ist ein First-Person-Simulationsspiel. Es ist jedoch kein typisches Kriegsspiel, es konzentriert sich auf das Leben in der Armee während des Wehrdiensts und legt keinen Wert auf Schlachten. Das Spiel bietet den Spielern die Möglichkeit, verschiedene Aspekte des Militärlebens zu erleben und bietet eine neue Perspektive auf die Emotionen und Erfahrungen, die der Militärdienst mit sich bringt. Das Spiel bietet eine realistische und tiefgreifende Erfahrung mit zuordenbaren Charakteren und Geschichten und ist sowohl für Spieler geeignet, die in der Armee gedient haben, als auch für diejenigen, die daran interessiert sind.

Please Be Patient Ltd ist ein finnisches Spieleentwicklungsstudio, das sich auf die Entwicklung von storybasierten und immersiven Simulationsspielen konzentriert. Das Studio wurde 2017 gegründet. Please Be Patient Ltd widmet sich der Entwicklung von Spielen, die den Spielern ein einzigartiges und aufregendes Spielerlebnis bieten.

Das Spiel kann bei Steam gekauft werden: https://store.steampowered.com/app/1184250/Finnish_Army_Simulator/

Social-Media-Links:

TikTok: https://www.tiktok.com/@finnisharmysimulator

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnj3PeZplFSQmXonQyNfxGw

Facebook: https://www.facebook.com/finnisharmysimulator/

Instagram: https://www.instagram.com/finnisharmysimulator/

Twitter: https://mobile.twitter.com/PleasePatient

Discord: https://discord.gg/3WqwnZX