Pathfinder: Kingmaker Definitive Edition erscheint für Konsolen

Owlcat Games und Deep Silver enthüllen heute erste Details der Pathfinder: Kingmaker Definitive Edition für PlayStation 4, die Xbox One-Gerätefamilie inclusive der Xbox One X und für PC.

Das klassische Rollenspiel (RPG) führt Abenteurer ab 18. August 2020 erstmals auch auf Konsolen in die Raublande und biete zudem alle bisher veröffentlichten inhaltlichen Erweiterungen und zusätzlich einen gänzlich neuen, rundenbasierten Spielmodus. Das Spiel wird bei teilnehmenden Händlern und den digitalen Shops der jeweiligen Plattformen erhältlich sein.

„Der rundenbasierte Modus bringt das Spiel noch näher an das Tabletop-Erlebnis heran und bietet den Spielern noch präzisere Kontrolle auf dem Schlachtfeld. Unser Wunsch war es, beide Modi – Echtzeit mit Pause und den neuen rundenbasierten Modus – in perfekter Co-Existenz bieten zu können, so dass Spieler ganz bequem zwischen beiden wählen und somit jeder Zeit das Gameplay an ihre Bedürfnisse anpassen können. Dieser Wunsch fußt auf der lange geführte Debatte zwischen den Fans darüber, welcher Modus für Kingmaker besser wäre, da man mit nur einem Schritt von einem action-orientierten Echtzeitkampf zu einem eher taktischen Spielstil wechselt,“ sagt Oleg Shpilchevskiy, Head of Studio bei Owlcat Games.

„Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition“-Inhalte:

Pathfinder: Kingmaker entführt Spieler in die Weiten der RaubLande, gefährliche und düstere Landstriche, deren Namen in den Herzen der Pathfinder-Fangemeinde verewigt sind. Das digitale Rollenspiel lässt diese Fans an bekannte Orte der Serie reisen, berühmte Charaktere treffen und schickt sie gleichzeitig in ein neues Abenteuer voller tödlicher Feinde und unvorhergesehener Wendungen. Spieler können in Pathfinder: Kingmaker das heroische, tiefgreifende Fantasy-Universum der Pen & Paper-Vorlage auf völlig neue Art erleben.

Pathfinder: Kingmaker fordert die Spieler heraus, beides zu sein: Abenteurer und Herrscher. In der rauen Wildnis wartet ein Königreich darauf, von mutigen Recken geformt zu werden. Das umfangreiche Herrschaftssystem ist dabei mehr als ein einfaches Burgenbau-Element. Jedes Königreich spiegelt, basierend auf den Entscheidungen der Spieler, ihrer Allianzen und Feindschaften, ihrer Führungsstärke und –stils ,den Charakter seines Herrschers wider.

Die Definitive Edition alle bisher veröffebtlichten Erweiterungen (DLCs):

Pathfinder: Kingmaker – The Wildcards

Furchtlose Erforscher der Raublande können die neue spielbare Rasse der Tieflinge entdecken. Ein Volk, in dessen Adern dämonischen Blutes fließt. Zudem lernen sie auch die Kräfte der zusätzlichen spielbaren Rasse der Kinetiker nutzen und ihre Gruppe mit einem neuen Begleiter verstärken. Die Tiefling-Kinetiker verfügen über ihre eigene spannende, aber auch bezaubernde Geschichte.

Pathfinder: Kingmaker – ’Varnhold’s Lot

Der zweite DLC umfasst eine umfangreiche neue Kampagne. Während die Helden noch ihren Sieg feiern, treffen sie auf einen anderen Veteranen der Raublande: Maegar Varn. Dieser hat, ähnlich den Spielern, sein eigenes Herrschaftsgebiet ausgebaut und regiert die Nation Varnhold, gelegen an den felsigen Ausläufern des Dunsward. Wie erging es den Bewohnern dort, wie standen sie sich gegenüber?

Innerhalb dieser neuen Geschichte erleben die Spieler, basierend auf ihren Entscheidungen im Hauptspiel, eine andere Sicht auf die Entwicklung der Welt von Pathfinder: Kingmaker. Der Inhalt umfasst bis zu 12 Stunden Spielzeit.

Pathfinder: Kingmaker – Beneath The Stolen Lands

In der dritten Erweiterung führt Pathfinder: Kingmaker einen gänzlichen neuen Spielmodus ein. Welcher Held kennt nicht diese Tage, an denen epische Geschichten, tiefschürfende Entscheidungen und Konsequenzen dem Abenteurerherz einfach zu viel sind? Hand ans Schwert, manchmal will der Held von heute doch einfach seine Rüstung anlegen, ein paar Feuerbälle werfen und Horden feindlicher Monster erlegen! Beneath The Stolen Lands ermöglicht genau dies. In einem zufällig generierten endlosen Dungeon, warten zahllose Feinde auf starke Schwertarme und zerstörerische Zauber! Der Dungeon ist frei über einen separaten Spielstart verfügbar oder als Teil der Hauptkampagne.

Pathfinder: Kingmaker – Bloody Mess – Der Name sagt eigentlich schon alles: mehr Blut und Verstümmelung als zusätzliche Option

Pathfinder: Kingmaker – Arcane Unleashed – Diese Erweiterung fügt dem Spiel noch mehr Magie und Zaubersprüche hinzu.

Pathfinder: Kingmaker – Royal Ascension – Beinhaltet den Soundtrack, das digitale Artbook, zwei In-Game-Portraits, Brettspiel-Module, hochaufgelöste Karten und einen roten Panda.