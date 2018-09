Overkill’s The Walking Dead – Closed Beta für Oktober angekündigt

Entwickler Starbreeze hat eine Closed Beta zum kommenden Koop-Shooter Overkill’s The Walking Dead angekündigt. Gestartet wird am 09. Oktober und zwar exklusiv auf dem PC.

Um Zugang zur Closed Beta zu erhalten muss man allerdings das Spiel vorbestellt haben. Wer sich die Standard-Edition gönnt, erhält einen Zugangscode. Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten direkt vier Codes für die Beta.

Am 08. November 2018 erscheint dann Overkill’s The Walking Dead für den PC. Die Konsolenversion für PS4 und XBox One erscheint etwas später und zwar am 08. Februar 2019.