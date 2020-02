Outriders – Erster Gameplay Trailer veröffentlicht

Square Enix freut sich bekannt zu geben, dass der erste Gameplay-Trailer zu Outriders ab sofort einen Einblick in den kommenden Coop-RPG-Shooter von People Can Fly gibt.

Outriders ist eine Mischung aus Rollenspiel und Shooter, die in einem brandneuen, düsteren Sci-Fi-Universum angesiedelt ist. Während die Menschheit in den Schützengräben Enochs leidet, erstellt der Spieler seinen eigenen Outrider, um sich auf eine Reise über den feindseligen Planeten zu begeben. Die packende Story spielt in einer abwechslungsreichen Welt: Spieler machen sich auf die Jagd nach einem geheimnisvollen Signal und erkunden Städte, Wälder, Berge sowie Wüsten. Outriders kombiniert spannende Feuergefechte mit brachialen Skills und einem Arsenal ausgefallener Waffen und Ausrüstungsgegenstände. Damit bietet das Spiel von einem der besten Shooter-Entwickler der Branche zahllose Stunden Spielspaß.

Der Enthüllungs-Stream zu Outriders mit Game Director Bartosz Kmita, Lead Writer Joshua Rubin und Moderator Malik Forté startet am Donnerstag, 13. Februar um 21:00 Uhr deutscher Zeit. Ihr könnt Euch den Enthüllungs-Stream zu Outriders hier ansehen.

„Es ist unglaublich aufregend, endlich zu enthüllen, woran wir in den letzten vier Jahren gearbeitet haben“, sagt Bartosz Kmita, Game Director bei People Can Fly. „Outriders ist unser erstes Spiel seit wir Epic Games verlassen haben. Es hat sich von der reinen Idee eines Spiels, das wir immer machen wollten, zum ehrgeizigsten Projekt entwickelt, an dem People Can Fly je gearbeitet hat.“

Outriders erscheint Ende 2020 auf PlayStation 5, Xbox Series X und PC. Das Spiel wird außerdem auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.

Vorbesteller der Standard Edition für PlayStation 4, Xbox One und PC erhalten bei teilnehmenden Händlern ein kostenloses Upgrade zur Deluxe Edition, die neben dem Spiel das „Hell’s Rangers Content Pack“ mit zusätzlichen Ausrüstungssets, Waffen und Truck-Modifikationen enthält.