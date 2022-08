Otome ist ein Ausdruck oder auch ein Genre, welches man vielleicht schonmal gehört, aber sich noch nie damit auseinandergesetzt hat. Und auch wenn man Otome kennt, hört man doch bestimmt gerne von den Erfahrungen anderer. In der neuesten Folge unseres Podcasts setzten wir mit eben diesem Genre im Bereich der Videospiele auseinander. Egal ob Definitionen, Beispiele oder gar der Anfang des Genres, ihr dürft einen kompletten Rundumschlag erwarten. Ich selbst kenne mich jedoch leider überhaupt nicht im Genre aus. Deswegen habe ich mir zur Unterstützung unsere wiederkehrende Gästin und Redakteurin bei Games-Mag Alexa zur Hilfe geholt, welche das Genre zu ihren liebsten Videospielen zählt. Wenn wir nun euer Interesse wecken konnten oder ihr einfach mal gerne in den Podcast reinschnuppern möchtet, dann schaut doch einfach mal auf YouTube rein oder hört euch den Podcast auf Spotify an. Wollt ihr mehr zum Thema lesen oder in Videoformat genießen, dann schreibt und das gerne in die Kommentare. Wir freuen uns immer eure Nachrichten zu lesen!

Hier könnt ihr euch das Gespräch in voller Länge ansehen:

Weiterhin ist das Gespräch auch auf Spotify verfügbar: