Kostenloses Arizona-Sunshine-„Trailer-Park“-Update ab sofort verfügbar

Vertigo Games und Jaywalkers Interactive veröffentlichen heute das kostenlose Trailer-Park-Update von Arizona Sunshine für Oculus Quest, das eine weitere Horde-Modus-Karte für den VR-Zombie-Shooter beinhaltet.

Die Trailer-Park-Karte ist ein neues Inhalts-Update für den beliebten Horde-Modus, angedacht für einen fortgeschritteneren Spielverlauf, in dem bis zu vier Überlebenskünstler gemeinsam die Zombie-Horden abwehren können – solange es geht. Gleichzeitig mit dem Update veröffentlicht Vertigo Games eine PC-VR-Beta der Trailer-Park-Karte auf Steam für alle Besitzer der Arizona-Sunshine Steam-Version.

Die Trailer-Park-Karte für den Horden-Modus versetzt die Spieler in eine schäbige Gegend mit heruntergekommenen und alten Wohnwägen. In den Wohnwägen warten wertvolle Gegenstände, die Seitengassen und die engen Straßen bieten reichlich Deckung – um nicht überrannt zu werden, ist Teamwork extrem wichtig. Welle um Welle stürmen die Untoten-Massen auf die Spieler zu, die so lange wie möglich abgewehrt werden müssen.

Arizona Sunshine ist ein First-Person-Shooter, exklusiv für VR-Systeme entwickelt, der Spieler in ein postapokalyptisches Südwestamerika versetzt. In der Welt können Sie sich frei bewegen, während die Zombie-Horden anrollen. Die südwestamerikanische Landschaft sorgt mit ihren Canyons und tiefen, dunklen Minen dabei für ein absolut immersives VR-Erlebnis. Spieler bedienen ihre Waffen über echte Bewegungen und treten im Online-Koop-Modus mit bis zu drei Freunden gegen die Horden an! Die Toten erneut zur Ruhe zu betten, war nie spannender!

Das Arizona-Sunshine-Trailer-Park-Update ist ab sofort kostenlos für Oculus Quest verfügbar. Steam-Spielern steht die PC-VR-Beta zur Verfügung.

Arizona Sunshine kann im Oculus Quest-Store erworben werden. Weitere Informationen auf Facebook, Twitter und Instagram oder über den Newsletter auf arizona-sunshine.com.