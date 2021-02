Open Beta zu GUILTY GEAR -STRIVE- beginnt am 19. Februar 2021

Bandai Namco Entertainment gibt bekannt, dass die Open Beta zu GUILTY GEAR -STRIVE– am 19. Februar um 04:00 Uhr bis zum 21. Februar um 15:00 Uhr auf PlayStation 4 und PlayStation 5 stattfindet. In der Open Beta können SpielerInnen 13 Charaktere kennenlernen, mit ihnen trainieren, gegen KI-gesteuerte Gegner kämpfen oder ihr Glück online gegen andere versuchen. Die Open Beta wird Cross-Play zwischen PlayStation 4 und PlayStation 5 unterstützen.

Außerdem wird ab heute eine Online-Plattform eröffnet, auf der sich SpielerInnen registrieren können, um bereits am 18. Februar ab 4:00 Uhr Zugang zur Open Beta zu haben. Die Registrierung kann hier vorgenommen werden, jedoch ist die Anzahl an Early Access Open-Beta-Codes begrenzt.

GUILTY GEAR -STRIVE- erscheint in der digitalen Standard Edition am 9. April 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5 und PC. SpielerInnen, die die PlayStation 4-Version kaufen, können die PlayStation 5-Version kostenlos erhalten. Käufer der Deluxe Edition & Ultimate Edition erhalten bereits am 06. April 2021 Zugang zum Spiel und am 14. April 2021 kommt die physische Standard Edition in den Handel.