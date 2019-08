Online Spiele – Hier finden Sie die besten Einzahlungsmöglichkeiten

Online Spiele werden in der heutigen Zeit immer beliebter. Jedoch sollte man auf einige Dinge achten, bevor man sich letztendlich für ein Spiel entscheidet. Auch die Einzahlungsmöglichkeiten und die Auszahlungsquote spielt dabei zum Beispiel eine sehr bedeutende Rolle.

Das sind sehr beliebte Zahlungsmethoden

Sehr beliebte Einzahlungsmethoden sind zum Beispiel Skrill, Paysafecard oder auch mit Kreditkarte. Doch auch Neteller und PayPal gehören in Deutschland zu den beliebtesten Einzahlungsmöglichkeiten Über Mobilebet können Sie herausfinden, welche Zahlungsmethode sich am besten für Ihre Bedürfnisse und Anforderungen eignet. Immer beliebter werden digitale Geldbörsen, wenn man sich dafür entschieden hat, online unterschiedliche Spiele auszuprobieren. Zu den beliebtesten Spielen in Deutschland gehören zum Beispiel unterschiedliche Casino Spiele.

Die beliebtesten Zahlungsarten im Überblick:

– PayPal

– Paysafecard

– Skrill

– Neteller

– Master Card

E-Wallets erfreuen sich immer größerer Beliebtheit

Macht man sich auf die Suche nach einem Zahlungsdienstleiter im Internet hat man sozusagen die Qual der Wahl. Besonders Zahlungen, die übers Internet abgeschlossen werden, verlaufen in der Regel sehr schnell und unkompliziert. Zu den beliebtesten Zahlungsarten gehört zum Beispiel Skrill. Dank diesem Anbieter hat man die Möglichkeit eine Einzahlung schnell durchzuführen. Anschließend kann man auch sofort mit den Spielen anfangen. Wer sich doch lieber für Paypal oder Neteller entscheidet, hat bestimmt auch keine falsche Entscheidung getroffen.

Banküberweisung

Doch auch direkte Banküberweisungen werden immer wieder sehr gerne vorgenommen. Banküberweisungen sind vor allem deshalb sehr beliebt, da sie ein sehr hohes Maß an Sicherheit gewährleisten. Die Bezahlung erfolgt schnell und unkompliziert. Man kann die Bezahlung entweder direkt an einem Schalter oder auch im Internet ausführen. Eine Internetzahlung ist mit Sicherheit bequemer und schneller.

Wie lange dauert in der Regel eine Einzahlung

Wie lange eine Einzahlung dauert, kommt ganz auf den Anbieter selbst darauf an. Wer sich jedoch für eine digitale Einzahlung entscheidet, kann damit rechnen, dass er das Guthaben in den nächsten Sekunden auf sein Konto hat. Nicht nur bei der Einzahlung gibt es Unterschiede, sondern vor allem auch bei den Auszahlungen. Hier muss man nachmal je nach Anbieter bis zu 2 Wochen warten. Selbstverständlich kann man sich nur dann was auszahlen lassen, wenn man auch was gewonnen hat. Wie man bei Online Spielen am besten gewinnt, können Sie unter lauterspiele erfahren.

Welche Auszahlungsmöglichkeiten sind die Besten?

Seit dem Jahre 2019 gibt es online sogenannte Soforteinzahlungen als auch Sofortauszahlungen. Wie man vom Namen her bereits erkennen kann, findet hier sowohl die Einzahlung als auch Auszahlung sofort statt. Jedoch ist dies nur bei Anbietern möglich, die keine Anmeldung oder Registrierung erfordern. Generell können Sie eine schnelle Auszahlung erwarten, wenn Sie über Neteller, PayPal oder Skrill eine Auszahlung anfordern.

Vorteile und Nachteile der unterschiedlichen Methoden

Jede Zahlungsmöglichkeit bietet Ihnen sowohl Vor- als auch Nachteile. Wer sich für eine Sofortüberweisung entscheidet, hat zum Beispiel den Vorteil, dass der Vorgang sehr schnell abgeschlossen wird. Außerdem fallen auch keine Gebühren an. Der Nachteil an einer Sofortüberweisung ist es jedoch, dass man das Geld nicht sofort zur Verfügung hat. Auch die Bezahlung mit der Kreditkarte bietet Ihnen sowohl Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass die Einzahlung sofort geschieht. Jedoch sollte man wissen, dass nicht immer eine Auszahlung über Kreditkarte möglich ist. Entscheidet man sich für E-Wallelts überwiegen die Vorteile deutlich. Hier fallen so gut wie keine Nachteile an.