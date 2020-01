Online Casinos für Anfänger – Darauf muss bei der Suche nach dem richtigen Online Casino geachtet werden

Ein Anfang ist immer schwierig. Dies gilt vor allem dann, wenn es um den Start in den Online Casinos geht. Ausreichende Informationen einzuholen und herauszufinden, welche Online Casinos für Anfänger besonders geeignet sind, ist gar nicht so einfach.

Die verschiedenen Spiele in Online Casinos

In der heutigen Zeit gibt es in Online Casinos nicht mehr nur die klassischen Slot Spiele, bei denen sich drei Walzen drehen, wie es in der Vergangenheit aus den lokalen Spielhallen bekannt war.

Natürlich gibt es die herkömmlichen Slot Spiele auch noch heute in den Online Casinos, allerdings wurden diese mit der Zeit weiterentwickelt. In Online Casinos sind die Slot Spiele oft aufwendig gestaltet und sind damit schon in sich eine eigene Unterhaltungsbranche. Auch die Möglichkeiten bei den Gewinnen ist bei den Slot Spielen mit der Zeit gestiegen. Die Inszenierung erinnert oft an einen Blockbuster – Wild Reels, expandierende Symbole, Bonusspiele, Respin-Features, Sticky-Wilds und Freispiele sind mitunter für Anfänger gar nicht so einfach zu verstehen. Deshalb sollten Anfänger in Online Casinos am besten auf die Anbieter YGGDRASIL, NextGen, Microgaming, Big Time Gaming, Play n Go und Netten zurückgreifen. Diese gehörten zu den renommiertesten Anbietern von Spielen im Online Casino.

Natürlich gibt es auch die klassischen Tischspiele neben den Automatenspielen in Online Casinos. Dazu zählen zum Beispiel Baccarat, Black Jack oder Roulette. Allerdings wurden auch diese Spiele mit der Zeit immer weiterentwickelt. In Online Casinos gibt es die klassischen Casino Spiele nämlich oft in einer Live-Version. Hier ist Live-Action bei Baccarat, Roulette und Black Jack garantiert. In Echtzeit spielen hier reale Spieler, ganz genau, wie in einem lokalen Casino vor Ort. Die Kulissen sind besser, ausgefallener und aufregend. Diejenigen, die Fan von diesen Tischspielen sind, sollten ein Online Casino wählen, das diese Live-Spielerlebnisse anbietet.

Die Jackpots im Online Casino

Jackpots gibt es in Online Casinos selbstverständlich ebenfalls. Hier versteckt sich das große Geld wirklich. Bei Spielen, die eine Jackpot-Chance enthalten, kann von jedem das große Geld gewonnen werden. Oft wurden die Jackpots in Slotspiele eingebaut, die in ihrer Bezeichnung dann den Zusatz „Jackpot“ tragen. Die Chance auf den Jackpot besteht hier mit jedem Spin. Desto mehr Geld eingesetzt wird, desto größer ist auch die Chance, den Jackpot zu gewinnen. Innerhalb eines Slots gibt es deshalb immer mehrere unterschiedliche Jackpots. Hier ist alles zu finden, von 1.000 Euro bis hin zu 100.000 Euro.

Anfänger Boni und Sonderangebote

Die Sonderangebote sind besonders für Anfänger im Online Casino ein wichtiges Thema. Auf dem Markt führt so gut wie jedes Online Casino bestimmte Promotionen in ihrem Angebot. Deshalb sollten sich Neulinge hierüber gut informieren. Denn Bonus meint hier nicht immer unbedingt das selbe. Bevor der Bonus wirklich entgegengenommen werden kann, sind ein paar Kriterien zu beachten. Wird beispielsweise auf die erstmalige Einzahlung ein 100 Euro Bonus versprochen, dann bedeutet dies nicht, dass dieser kurzfristig und ohne bestimmte Voraussetzungen auch ausgezahlt wird.

Bestimmte Bedingungen spielen bei allen Boni von Online Casinos eine Rolle. Diese Bedingungen sollten mit Zeit und Muße ausführlich studiert werden. So kann zum Beispiel herausgefunden werden, welcher Mindestumsatz für die Zahlung eines Bonus verlangt wird.

Ebenfalls ist zu beachten, ob die Gewinne, die aus einem eventuellen Bonus-Guthaben generiert werden, überhaupt ausgezahlt werden können. Ist dies nicht vorgesehen, dann sollte einmal gerechnet werden, ob sich dieser Bonus überhaupt lohnt.

Es könnte auch Spiele geben, die von dem Bonus-Umsatzfortschritt gänzlich ausgeschlossen sind. Möchte ein Spieler zum Beispiel lediglich Roulette im Online Casino spielen, aber dieses für den Umsatzfortschritt nicht zählt, sollte sich der Spieler eventuell für ein anderes Casino oder gegen den Bonus entscheiden.

Den Start im Online Casino absichern

Es ist ganz normal, dass es hin und wieder schwarze Schafe bei der großen Vielfalt der Online Casino Anbieter gibt. Daher gibt es bei der Anbieterwahl einiges zu beachten:

– Die Lizenz: Eine Lizenz sollte das Online Casino in jedem Fall besitzt. In der Regel kann diese Information im unteren Bereich der jeweiligen Webseite gefunden werden. Wenn sich der Sitz des Casinos in Curacao, England, Gibraltar oder Malta befindet, kann das Casino bedenkenlos gewählt werden.

– Garantie des Fairplays: Die Informationen hinsichtlich des Fair Plays sollten bei dem entsprechenden Online Casino eingehend und detailliert durchgegangen werden. Wichtig ist, dass das Casino stets von unabhängigen Behörden und Firmen reguliert und überprüft wird. Wenn das Casino seine Zufallsgeneratoren und die eigene Zuverlässigkeit nur selbst reguliert, dann könnte es sich hierbei um eines der berühmten schwarzen Schafe handeln.

– Die Sicherheit: Dem Online Casino wird natürlich einiges an Vertrauen entgegengebracht, wenn Zahlungen getätigt und persönliche Daten übermittelt werden. Daher sollte auf jeden Fall eine adäquate Sicherheitspolitik betrieben werden. Eine 128 Bit SSL-Verschlüsselung in 256-Bit ist hier das Mindeste. Allerdings ist die SSL-Verschlüsselung nur in ihrer weiterentwickelten Form wirklich empfehlenswert und sicher. Hier bestehen keinerlei Gefahren. Wenn eine solche Sicherung bei dem Online Casino nicht vorhanden ist, sollte diese besser nicht genutzt werden. In der Adresszeile des Browsers sollte stets HTTPS oder „Sicher“ angezeigt werden, wenn die Internetseite des Casinos besucht wird.

– Die Zahlungsoptionen: Ein gutes Online Casino sollte verschiedene Optionen bei der Zahlung anbieten. Casinos, die nur Bitcoins oder Kreditkarten akzeptieren, sollten eher kritisch beäugt werden.

Vor der Registrierung bereits das richtige Casino wählen

Um sicherzugehen, dass sich bereits vor der Registrierung wirklich für das passende Online Casino entschieden wird, sollten sich die Überlegungen um die folgenden Fragen drehen:

– Bin ich an Live-Spielen interessiert?

– Welche Arten der Boni sind interessant?

– Möchte ich das Online Casino herunterladen oder online auf einer Webseite spielen?

– Wie möchte ich Aus- und Einzahlungen tätigen?

– Welche Spiele spiele ich am liebsten?

– Lohnt sich für mich ein Treueprogramm?

Nachdem festgestellt wurde, welche Punkte am wichtigsten sind, können einige Online Casinos herausgepickt werden und danach geschaut werden, bei welchem Anbieter die Kriterien am optimalsten erfüllt werden.

Außerdem kann es durchaus relevant sein, welchen Support für die Kunden von dem jeweiligen Casino geboten wird. Diejenigen, die in der englischen Sprache beispielsweise nicht sonderlich bewandert sind, sollten ein Online Casino wählen, das einen deutschsprachigen Kundenservice anbietet. Ein Live-Support ist darüber hinaus ebenfalls stets ein Hinweis auf einen umfassenden Service. Die Mitarbeiter des Supports sollten kompetent und freundlich sein und genug Zeit für die wichtigen Anliegen ihrer Kunden einräumen.

Tipps für die Wahl des passenden Online Casinos

Die Online Casino Wahl sollte nicht leichtfertig getroffen werden. Hier sollte eine bedachte Entscheidung gefällt werden. Wichtig ist auch, alle Daten korrekt zu hinterlegen, wenn die Registrierung erforderlich ist. Denn falsch eingegebene Kundendaten könnten dazu führen, dass eine Auszahlung verweigert wird. Dies ist mehr als ärgerlich.

Bevor mit realem Geld ein Spiel bestritten wird, sollte zuerst der Demo-Modus getestet werden – besonders, wenn das Spiel bis dahin noch unbekannt ist. So kann ein Eingrenzen von möglichen Verlusten erfolgen und das Verhältnis des Risikos von bestimmten Slots eingeschätzt werden.

Diejenigen, die sich für einen Bonus entscheiden, sollten sich ausführlich überlegen, welche Bonusart für sie in Frage kommt. Ebenfalls sollten die Bedingungen, die an den jeweiligen Bonus geknüpft sind, ausführlich studiert werden, damit eventuelle Haken nicht erst im Nachhinein identifiziert werden.

Taucht ein Problem oder eine Frage auf, sollte der Kundenservice kontaktiert werden. Besonders empfehlenswert ist dabei die Funktion des Live-Supports. Bei dringenden Anfragen kann durch diesen schnelle Hilfe geleistet werden.

