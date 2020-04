Online casino Willkommensbonus ohne Einzahlung — Online Casino Anbieter

Wie nützlich ist ein Online Casino Willkommensbonus ohne Einzahlung?

Im Bereich der des Internet Glücksspiels wird von den verschiedenen Onlinecasinos mittlerweile eine ganze Reihe von Casino Boni angeboten. Einer davon ist der Willkommensbonus. Diesen bieten mittlerweile fast alle Online Casinos im Internet an. Allerdings finden Spieler die auf der Suche nach einem neuen Online Casino sind oft auch Angebote bei denen ein Online Casino Willkommensbonus ohne Einzahlung anbietet. Auch wenn sich das im ersten Moment sicher sehr verlockend anhört sollten Spieler unbedingt wissen was es mit dieser Art von Bonus auf sich hat und welche Vorteile und Risiken er mit sich bringt.

Ist ein Willkommensbonus wirklich kostenlos?

Hier zeigt sich schon das erste Problem den der Begriff “Willkommensbonus ohne Einzahlung” bedeutet für viele Spieler in der Regel das sie etwas bekommen ohne das sie dafür eine Einzahlung leisten müssen. Das ist genaugenommen allerdings nicht unbedingt richtig denn eigentlich bedeutet dieser Begriff bei vielen Casinos im Internet das man einen Willkommensbonus unabhängig von einer Einzahlung 8genauer gesagt einer bestimmten Einzahlungshöhe) bekommt. Theoretisch bekommt man den Einzahlungsbonus also auch dann, wenn man sich nur im Casino registriert. Wichtig ist in diesem Fall wann der Willkommensbonus ausgezahlt wird. Es kann durchaus sein das der Willkommensbonus zwar ab der Registrierung des Spielers zur Verfügung steht allerdings erst dann ausgezahlt wird, wenn der Spieler einen gewissen Umsatz erreicht hat. In diesem Fall sind so gesehen eben doch Einzahlungen des Spielers notwendig. Auch wenn diese bei erfolgreichen Spielern durchaus extrem gering ausfallen könnten und z.B. nu 5,- Euro betragen würden.

Ebenso handelt es sich bei einem Online Casino Willkommensbonus ohne Einzahlung in vielen Fällen nicht unbedingt um die Gutschrift einer Geldsumme die dem Spieler per se gutgeschrieben wird. Vielmehr kann es sein das es sich beim Willkommensbonus um Freispiele handelt oder ein bestimmter Betrag wird dem Spieler zwar gutgeschrieben, kann allerdings nur bei bestimmten Spielen genutzt werden. In beiden Fällen sind die Bedingungen zwar generell erfüllt der Spieler hat allerdings unter Umständen gar keinen oder nur einen geringen Nutzen vom Angebot des Casinos.

Wie finde ich den richtigen Willkommensbonus ohne Einzahlung?

Wer für sich den richtigen Online Casino Willkommensbonus ohne Einzahlung finden will muss sicher erst einmal fragen welche Art von Boni er genau sucht. Hier sollte er zwischen Freispielen Geldgutschriften und begrenzt nutzbaren Bonuszahlungen unterscheiden. Hat er die Entscheidung getroffen sollte der Spieler im Internet nach den Online Casinos suchen die seinen Bonuswunsch anbieten. Sobald er diese gefunden hat kommt der zeitraubendste Teil der Suche. Der Spieler muss sich von allen in Frage kommenden Online Casinos die AGB`s durchlesen. Nur so kann er sicherstellen, dass die von ihm gewünschte Bonusleistung auch dann ausgezahlt wird, wenn er es für sich am sinnvollsten hält.

Bildquelle:pixabay.de