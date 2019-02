Online-Automatenspiele und ihre Features, die Sie wissen sollten

In der Welt der Online-Automatenspiele werden Sie mit Begriffen wie Freispiele, Wild- und Scatter-Symbole, verschiedenen Gewinnmöglichkeiten- und Multiplikator-Features bombardiert. Für einen Anfänger kann dieser Casino-Jargon ein wenig abschreckend wirken. Machen Sie sich jedoch keine Sorgen, denn wir stellen Ihnen einen praktischen Spielautomaten-Leitfaden zur Verfügung, der alle Ihre Fragen beantwortet.

Funktionen der klassischen Spielautomaten

Klassische 3-Walzen-Automaten sind einfach und unkompliziert und scheinen nie aus der Mode zu geraten. Ein typisches Merkmal klassischer Spielautomaten sind Fruchtsymbole. Sie enthalten Kirschen, Zitronen, Glocken und BAR-Symbolen, haben jeweils einen eigenen Wert. Die wichtigsten Features der Automatenspiele:

Progressive Jackpots

Wenn mehrere Spielautomaten mit einander gebunden sind, werden die kollektiven Verluste zu einem riesigen Jackpot zusammengefasst, wodurch ein glücklicher Spieler sehr reich wird, sobald er den Jackpot erreicht! Um die besten Jackpots zu finden, ist es ratsam, sich immer mit Casino Bewertungen vertraut zu machen, da diese die wichtigsten Informationen nicht nur über Casinos bereitstellen, sondern auch über ihre Spiele und Angebote.

Volatilität

Volatilität (oft auch als Varianz bezeichnet) bezieht sich auf das Risiko eines bestimmten Spielautomaten. Der Begriff wird verwendet, um die Spieler wissen zu lassen, wie oft das Automatenspiel ausgezahlt wird und wie hoch sie mit einer Auszahlung rechnen können. Bei einem Spielautomaten mit geringer Volatilität werden Spieler mit häufigen Gewinnen für kleine bis mittlere Beträge ausgezeichnet, während ein Spielautomat mit hoher Volatilität den Spielern viel größere Gewinne in einem unregelmäßigeren Tempo bietet.

Return to Player – RTP

RTP hängt vollständig von dem Softwareanbieter ab. Wie bei der Volatilität wird der RTP immer im Review zum Automatenspiel angegeben. Je niedriger der RTP ist, desto höher ist die Volatilität an einem Spielautomaten.

Gewinnlinien

Gewinnlinie ist eine Kombination von Symbolen, die am Spielautomaten zum Gewinn führt. Gewinnlinien können nicht nur horizontal sein, sondern auch eine Vielzahl von Formen annehmen, vom Zickzack bis zum Trapez. Die übliche Anzahl von Gewinnlinien beträgt von 20 oder 25 bis hunderte. Gewinnlinien führen zu Preisen, Boni, Freispielen und Multiplikatoren. Bei einigen Spielautomaten können Sie auch auswählen, wie viele Gewinnlinien Sie spielen möchten.

Funktionen der Video-Spielautomaten

Video-Spielautomaten sind relativ neu in der Welt der Glücksspiele. Im Laufe der Zeit haben technologische Fortschritte dazu geführt, dass Automatenspiele Elemente der Animation und bewegte Bilder enthalten. Video-Spielautomaten können in Design, Gameplay und Features weitaus kreativer sein als klassische 3-Walzen-Automatenspiele.

Freispielrunden

Freispiele sind eine Bonusfunktion, die Ihnen eine Reihe von kostenlosen Drehungen bietet, um Ihre Gewinne zu steigern. Eine Freispielrunde kann auf verschiedene Arten ausgelöst werden, z. B. wenn bestimmte Symbole auf einer der Walzen in einer Reihe angeordnet sind. Sie erhalten eine bestimmte Anzahl an Drehungen und alle Gewinne stapeln sich. Dies ist eine der einfachsten und häufigsten Bonusrunden, die bei Automatenspielen gefunden werden kann.

Retriggering

Wenn Sie jemals Ihren Lieblingsspielautomaten spielen und die Freispielrunde aktivieren, wissen Sie, wie spannend solch eine Runde ist. Das Retriggering ist das wiederholte Auslösen eines Bonusspiels. Und es ist da, um die Aufregung zu erhöhen und Ihnen zusätzliche Drehungen zu bieten, mit denen Sie Ihre Gewinne steigern können!

Wild-Symbole

Wild-Symbole funktionieren wie ein Joker in einem Kartenspiel – sie können jedes andere Symbol ersetzen, um eine Gewinnlinie zu vervollständigen. Wenn Sie also vier übereinstimmende Symbole und ein Wild-Symbol entlang einer Gewinnlinie mit fünf Walzen haben, werden Sie so ausgezahlt, als hätten Sie fünf übereinstimmende Symbole. Es gibt verschiedene Formen von Wild-Symbolen: erweiterte Wilds, übertragbare Wilds, klebrige, kaskadierende, gestapelte Wilds usw.

Erweiterte Wilds

Eine der zahlreichen zusätzlichen Vorteile, die Video-Automatenspiele bieten, ist die Erweiterung der Wilds – ein wahrhaft ausgedehnter Leckerbissen eines Wild-Symbols, das sich über eine ganze Walze ausbreitet, um sie voll wild zu machen.

Klebrige Wilds

Klebrige Wilds sind ein Symbol, das für ein oder mehrere Re-Spins der Walzen an seinem Platz bleibt, wodurch die Spieler die Möglichkeit erhalten, groß zu gewinnen.

Übertragbare Wilds

Übertragbares Wild-Symbol wird von einem Walzensatz auf einen anderen übertragen, wodurch Sie die Chance haben, eine oder mehrere Gewinnkombinationen zu erhalten.

Scatter-Symbole

Die allgemeine Regel von Automatenspielen ist, dass Sie bestimmte Symbole auf einer Gewinnlinie ausrichten müssen, um einen Gewinn zu erzielen. Diese Regel gilt nicht für Scatter-Symbole. Sie können in jeder Position auf einer beliebigen Walze erscheinen und Sie mit einem Gewinn belohnen oder ein Bonus Feature wie eine Freispielrunde eröffnen. Sie sind in der Regel eines der am höchsten bezahlten Symbole und werden häufig durch ein Symbol dargestellt, das das Gesamtthema des Spiels widerspiegelt.

Multiplikator-Symbole

Multiplikationssymbole multiplizieren Gewinne mit einem bestimmten Betrag. Dies kann je nach Spiel von einem X2-Multiplikator bis zu X100- und X1000-Multiplikatoren reichen. Sie kommen auch in verschiedenen Formen vor, wobei einige auf den normalen Walzen laufen, während andere nur Teil eines bestimmten Feature- oder Bonusspiels sind.

Machen Sie sich nun bereit, in die aufregende Welt der vielfältigen Spiele einzutauchen, mit ihren vielen Funktionen, die Ihnen helfen, noch mehr zu gewinnen!