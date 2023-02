Das Tokyo Anime Award Festival gab die Gewinner seiner „Animation of the Year“ Preise bekannt. So gewann Spy x Family in der Kategorie für die beste TV Show, während One Piece Film Red den Preis für den besten animierten Film gewann. Weitere Gewinner waren zum Beispiel Reiko Yoshida in der Kategorie Original Work/Screenplay oder auch Goro Taniguchi in der Kategorie Director. Auch konnte Yoshimichi Kameda in der Kategorie Animator einen Preis mitnehmen, während Koji Eto sich in der Kategorie Background/Coloring/Visual behaupten konnte und Ado sich in der Kategorie Sound/Performance durchsetzte. Mechamato gewann währenddessen mit 183,364 Fanstimmen den Preis als Fanliebling.

Die eigentliche Show wird vom 10. bis 13. März stattfinden. Die ausgewählten Shows stammen aus dem Zeitraum zwischen dem 1. Oktober 2021 und dem 30 September 2022.

Quelle: Anime News Network // Bild: © 遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会