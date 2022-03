Nach The Mandalorian und The Book of Boba Fett ist es endlich so weit, die nächste Realserie des Star Wars Universum steht bereits in den Startlöchern. Am 25. Mai ist es bereits so weit, weshalb Disney nun den ersten Trailer auf die Fangemeinde losgelassen hat. Dieser macht noch einmal deutlich, dass die Serie zehn Jahre nach den Ereignissen von Star Wars: Die Rache der Sith angesiedelt ist und uns damit ein komplett neues Kapitel des Jedis präsentiert. Neben Ewan McGregor in seiner Rolle des Obi-Wan, kehrt wie schon angekündigt auch Hayden Christensen in der Rolle des Darth Vader zurück. Im Trailer selbst bekommen wir zudem Rupert Friend als den Inquisitoren oder auch Joel Edgerton als Owen Lars. Zur weiteren Besetzung gehören Moses Ingram, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell und Benny Safdie. Obi-Wan Kenobi wird von Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor und Joby Harold produziert.

