NVIDIA – Grafikkarten-Hersteller lädt ein zur „GeForce Gaming Celebration“

Grafikkarten-Hersteller NVIDIA wird im Rahmen der anstehenden gamescom in Köln die sogenannte „GeForce Gaming Celebration“ veranstalten. Das Event findet am 20. August von 18 bis 20 Uhr statt sowie am 21. August von 10 bis 17 Uhr.

Karten sind derzeit für alle interessierten Spieler zugänglich und können kostenlos über Eventbrite geordert werden. Den genauen Veranstaltungsort will NVIDIA noch bekannt geben.

„Auf dem Event erwarten dich exklusive Hands-On-Demos der neusten Games, coole Bühnenpräsentationen von den weltweitgrößten Spieleentwicklern und einige spektakuläre Überraschungen (…) [Es] gilt das ‚first come, first served‘-Prinzip. Also bereite dich vor, dass du mit deinen Freunden früh bei der Location bist, um PC-Demos der sehnlichst erwarteten Games noch vor Veröffentlichung in atemberaubender PC-Grafik zu spielen“.