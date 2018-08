Nur bei Caseking – SAGE, das Rückrat Ihres Videobeschleunigers

Mit dem SAGE vom THE CRE8OR kommt nun endlich eine einfache und doch effektive Lösung zum Schutz von teurer Hardware zum Einsatz. Das Durchhängen von schwerer Grafikkarten wird effektiv verhindert und damit auch dem Beschädigen der PCIe-Mainboard- Slots vorgebeugt. So kann die Lebensdauer der Grafikkarten und Mainboards deutlich verlängert werden. Der THE CRE8OR SAGE ist eine 100%ige Caseking-Entwicklung.

Große Leistungen erfordern leistungsfähige Komponenten. Grafikkarten stehen an der Spitze der Leistungsträger im PC und produzieren nebenbei eine große Menge Abwärme. Um eine gute Performance zu garantieren, muss der Grafikprozessor gut gekühlt werden. Gute Kühler sind massiv und dementsprechend schwer. Dies hat zur Folge, dass schwere Grafikkarten am freistehenden Ende durchhängen. Das Durchhängen kann zu unschönen Verformungen, wenn nicht sogar zum frühzeitigen Tod des teuren Pixelboliden führen.

Praxisnahe Lösung

Ali Abbas alias THE CRE8OR, auf internationalen Events vertretener Casemodder, nahm sich dem Problem des Absackens (engl. sag) der Grafikkarten an und schuf den SAGE (Sag Eliminator – kurz SAGE). Dabei handelt es sich um eine Halterung, die den Videobeschleuniger in gewünschter Höhe hält. Die Montage ist kinderleicht und von jedem mit etwas Geschick ausführbar. Nachdem der SAGE auf die richtige Länge eingestellt wurde, wird sie unter der VGA und hinter der Hauptplatine eingehängt. Werkzeuge kommen hierbei nicht zum Einsatz.

Hochwertiges Material, unauffälliger Einsatz

Der SAGE ist aus einem hochwertigen Kunststoff gefertigt. Die Stärke des Materials ist für die größten handelsüblichen Grafikkarten ausgelegt. Dank seiner Form integriert sich die VGA- Stütze perfekt in das PC-Komponenten-Umfeld und fällt nach der Montage kaum auf. So steht der Einsatz des SAG Eliminators einem perfekt ausgeleuchteten Interieur nicht im Wege. Auch unter Verwendung von platzraubenden Wasserkühlungen oder übergroßen RAM-Bausteinen findet sich ein Platz für den Grafikkarten-Halter.

Als zukünftige Option ist eine Multi-VGA-System Erweiterung der SAGE in Planung. DER SAGE ist kompatibel zu den meisten handelsüblichen, luft- und flüssigkeitsgekühlten Videobeschleunigern.

Für nur €19,90 kann der SAGE im Caseking-Online-Shop ( https://www.caseking.de/sage) ab sofort bestellt werden.