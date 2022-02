Not For Broadcast erzielt einen GUINNESS WORLD RECORDS® Titel

Not For Broadcast erschien am 25. Januar 2022 in seiner finalen Version auf den Plattformen Steam und dem Epic Games Store. Es handelt sich hierbei um ein FMV Videospiel, also ein Spiel, welches sein komplettes Gameplay um Full-Motion-Videomaterial aufbaut. Nun verzeichnet das FMV Spiel des Publisher tinyBuild und dem Entwickler NotGames einen Meilenstein, der jedoch nicht mit den Verkaufszahlen oder ähnlichen Erfolgen zu tun hat. Mit stolzen 42 Stunden, 57 Minuten und 52 Sekunden verteilt auf 11 Episoden, hat sich das Spiel den Rekord für das meiste Full-Motion-Videomaterial gesichert, welcher von GUINNESS WORLD RECORDS® als bestätigt gilt. Zu diesem beeindruckenden Rekord gratulieren wir dem Entwickler!

Hier geht es zum Rekord!

Mehr zum Spiel:

Not For Broadcastmacht die furchterregende Welt des Live-Fernsehens durch eine leicht zu erlernende Benutzeroberfläche zugänglich und unterhaltsam. Wechsle mit einem Klick zwischen den Video-Feeds, entferne statische Störungen, wähle die Bänder der Sponsoren aus und behalte immer die Einschaltquoten im Auge – ein kleiner, unauffälliger Schnitt kann viel bewirken!

Das von Kritikern gelobte und weit über 300.000 Mal verkaufte Not For Broadcast hat sich während seiner Zeit im Early Access zu einem FMV-Magnaten entwickelt. Die Spieler:innen müssen einige harte Entscheidungen treffen, wenn sie diese verzweigte, reaktionsschnelle Geschichte mit ihren vielen möglichen Enden durchspielen wollen.

© Alle Angaben stammen aus der offiziellen Pressemitteilung

Trailer zum Spiel:

Über tinyBuild:

tinyBuild ist ein in Seattle ansässiges Indie-Label, das hinter der Hello Neighbor-Reihe und über 50 weiteren bekannten Titeln wie Graveyard Keeper, SpeedRunners und Party Hard steht. Mit zusätzlichen Entwicklungsbüros in Amsterdam (Niederlande), Riga (Lettland) und Boise (Idaho) baut tinyBuild in kürzester Zeit ein Portfolio von unterhaltsamen, qualitativ hochwertigen Spielen für verschiedene Plattformen auf.

Über NotGames:

NotGames ist ein britisches Spielestudio, das 2013 seine Türen öffnete, um die Wohltätigkeitsorganisation zu retten, die uns alle zusammengebracht hat. Mit einem bizarren Hintergrund aus Film, Fernsehen, Theater und Comedy sind NotGames nicht die üblichen Spieleentwickler. Wenn du uns fragst, würden wir uns gerne als „vielseitige Allrounder“ bezeichnen, während unsere früheren Arbeitgeber uns wahrscheinlich als „unkonzentriert und leicht ablenkbar“ bezeichnen würden.

Nach dem durchschlagenden Erfolg des Kult-Klassikers NotTheNameWeWanted und der anschließenden Enttäuschung von NotCoD (wir sprechen nicht gerne darüber) haben wir uns eine Auszeit genommen, um in einem dunklen Raum über unsere Nabelschau nachzudenken.

2017 haben wir beschlossen, die Band wieder zusammenzubringen. NotGames 2.0 kombiniert Satire, soziale Kommentare und originelles Gameplay in der dystopischen Wunderwelt von Not For Broadcast.