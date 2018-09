Nintendo Switch Pikachu & Evoli-Edition: Neus Switch-Bundle angekündigt

Was lieben die meisten Nintendo Fans? Genau Pokémon. Deshalb hat Nintendo sich nicht lumpen lassen und hat heute ein neues Nintendo Switch-Bundle angekündigt:

Die heißersehnten Pokémon Spin-Offs Let’s Go Pikachu und Let’s Go Evoli stehen ab dem 16. November in den Regalen. Mit den beiden Spielen bringt Nintendo, zeitgleich, ein Switch-Bundle auf dem Markt. Dieses beinhaltet die Konsole mit Pokémon-Branding auf der Rückseite, einen gelben und einen braunen Joy-Con, sowie das Dock (ebenfalls im Pokémon Design). Natürlich ist auch eine bereits vorinstallierte Version von einem der beiden Spiele mit dabei. Ein weiteres, nettes Extra ist auch der Pokéball Plus, mit dem ihr Mew ingame abstauben könnt.

Genug der Worte, seht euch den Trailer einfach selbst an:

Wir sind uns ziemlich sicher, dass das Bundle sehr begehrt sein wird, weshalb wir eine Vorbestellung beim Händler eures Vertrauens empfehlen würden. Was den Preis angeht, haben wir leider keine genauen Informationen, aber ich persönlich würde sagen,dass man hier mit Minimum 400 Euro rechnen muss.