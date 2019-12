Heute begannen endlich die Nintendo Festtagsangebote 2019!

Mit über 700 Spielen, die bis zu 80% reduziert sind, sollte für jeden etwas dabei sein.

Wer also ein Nintendo System sein eigen nennt, kann seine Spielesammlung nun um einige Spiele bereichern.

Um 15 Uhr begann die vorzeitige Bescherung im Nintendo eShop.

Hierzu der offizielle Tweet von Nintendo DE

❄️ 🎄 Unsere Festtagsangebote 2019 haben begonnen! Bis zum 02.01. erhaltet ihr im Nintendo #eShop über bis zu 80 % Rabatt auf über 700 Spiele für #NintendoSwitch! Zum Aktionsportal: https://t.co/nkD13HbCyD pic.twitter.com/POCh4ZLPKD — Nintendo DE (@NintendoDE) December 19, 2019

Da schlage ich auf jeden Fall zu

Es sind nicht nur No-Name Titel dabei, sondern darunter auch viele bekannte, wie Final Fantasy und Mario.

Für mich persönlich sind da schon ein paar interessante Spiele dabei, doch seht und entscheidet selbst.

Final Fantasy-Franchise

Viele Titel aus dem Final Fantasy-Franchise sind bei dem Sale dabei.

Final Fantasy 7 9,95€ anstatt 15,99€

Final Fantasy 9 12,59€ anstatt 20,99€

Final Fantasy 8 – Remastered 13,39€ anstatt 19,99€

Final Fantasy 10/10-2 Remaster 24,99€ anstatt 49,99€

Final Fantasy 12 – Zodiac Age 24,99 anstatt 49,99€

Final Fantasy XV – Pocket Edition HD 14,99€ anstatt 29,99€

Chocobo’s Mystery Dungeon 23,99€ anstatt 39,99€

World of Final Fantasy Maxima 19,99€ anstatt 39,99€



Andere bekannte Titel

Nicht zu vergessen natürlich auch die anderen namhaften Titel, die gerade im Sale sind.

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition mit 16 DLCs und den beiden Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine 41,99€ anstatt 59,99€

Mario + Rabbids – Kingdom Battle 14,79€ anstatt 39,99€

Sonic Forces 27,99€ anstatt 39,99€

Just Dance 2020 39,59€ anstatt 59,99€

Just Dance 2019 19,79€ anstatt 59,99€

Child of Light – Ultimate Edition 7,99€ anstatt 19,99€

South Park: Der Stab der Wahrheit 14,79€ anstatt 39,99€

South Park: Die rektakuläre Zerreißporbe 14,99€ anstatt 59,99€

Rayman Legends – Ultimate Edition 9,99€ anstatt 39,99€



Diese und viele andere Titel sind derzeit im Angebot, noch bis zum 02. Januar 2020.

Schaut selbst mal vorbei und guckt, ob auch für euch etwas passendes dabei ist.

Das auch noch

Solltet ihr in nächster Zeit einen Kauf im My Nintendo Store in Erwägung ziehen, bekommt ihr dort bei einer Bestellung von mindestens 20,00€ / CHF 22.31 (ohne Versand), einen 15% Gutschein für euren nächsten Einkauf.

Diese Aktion ist auch ab sofort verfübar und geht bis zum 09. Januar 2020.

Die genauen Details zu den Nutzungsbedingungen der Aktion könnt ihr hier einsehen.

Noch ohne Nintendo Switch unterwegs?

Ihr nennt noch keine Switch euer eigen, wollt aber die großen Nintendo Festtagsangebote 2019 nicht verpassen und seid aber kurzerhand dazu entschlossen euch eine anzuschaffen?

Über idealo lassen sich schnell und einfach die Preise der meisten Anbieter im Netz vergleichen.

Doch welche der beiden Versionen soll es nun werden? Nintendo Switch oder Nintendo Switch Lite.

In meinem letzten Beitrag habe ich für euch einmal kurz und knapp zusammengefasst, was so die wichtigsten Unterschiede sind und wie die Preise zur Zeit stehen. Ausserdem mit Links zu Datenblättern zum selber Vergleichen.

Falls ihr also noch untentschlossen seid, schaut gerne mal rein.

Bei welchen Spielen der Nintendo Festtagsangebote 2019 werdet ihr heute zuschlagen?

Schreibt’s mir gerne in die Kommentare, vielleicht ist ja die ein oder andere Anregung für mich dabei.