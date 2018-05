Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königsreichs – Über 900.000 Mal ausgeliefert

Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königsreichs hat bereits wenige Woche nach Release einen ersten großen Meilenstein erreicht. Wie Entwickler Level 5 unlängst bekannt gab, wurde das Anime-Märchen weltweit über 900.000 Mal für PC und Playstation 4 ausgeliefert. Dabei wurden sowohl die Lieferungen an den Einzelhandel als auch Download-Verkäufe via Steam und dem PlayStation Store berücksichtigt.

Mit Blick auf den PS3-Erstling Ni No Kuni: Der Fluch der Weissen Königin und das exklusiv in Japan erhältliche Ni No Kuni: Dominion of the Dark Djinn kann die Reihe bereits die 2,8 Millionen Marke knacken.

Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königsreichs erschien am 23. März 2018.