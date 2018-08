New Super Mario Bros. U – Erscheint der Titel für die Nintendo Switch ?

Bereist 2012 veröffentlichte Nintendo mit New Super Mario Bros. U ein Jump&Run mit den populären Klempner-Brüdern exklusiv für die Nintendo Wii U. Nun könnte der Titel bald auch auf der Nintendo Switch aufschlagen.

Wenn man der Webseite Comicbook.com glauben schenken darf, soll New Super Mario Bros. U noch in diesem Jahr für Nintendos Hybrid-Konsole veröffentlicht werden. Comicbook.com veröffentlichte zuletzt bereits einige Infos zum Strategie-Titel Mario + Rabbids Kingdom Battle, die sich letztendlich ebenfalls bewahrheiteten. Neben New Super Mario Bros. U soll ebenfalls die Erweiterung New Super Luigi U, in welcher man die Rolle von Marios Bruder übernimmt, für die Nintendo Switch umgesetzt werden. Das Spiel selbst soll auf Nintendos aktueller Heimkonsole dann den Titel New Super Mario Bros. U Deluxe tragen.

Diese Gerüchte bleiben allerdings mit Vorsicht zu genießen. Nintendo selbst äußerte sich bislang nicht zu dem Thema.