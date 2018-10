New Star Manager bei uns im Test

Der Fußball-Manager New Star Manager hat seinen Weg auf den PC via Steam gefunden. Eigentlich ist das Spiel ein Mobile Titel. Wir übernehmen hier einen Verein in der untersten Liga und sollen ihn nach oben führen und am besten auch gleich die Meisterschaft holen. Auf dem PC dürfen wir den Namen, die Trikots und unser Vereinswappen ändern, das sorgt für etwas mehr Nähe und Atmosphäre.

Ob das Spiel in die Fußstapfen des ehrwürdigen Managers von EA treten kann oder ob ihr lieber beim Konkurrenten aus dem Hause Sega bleiben solltet, klärt unser Review.

Unser Verein startet in die Liga

Zu Spielbeginn starten wir mit dem New Star FC in das Ende der Saison. Vier Spiele lang werden wir von einem Helfer begleitet, dies stellt quasi das Tutorial dar. Ist die Saison zu Ende, können wir unseren Verein bearbeiten. So können wir den Vereinsnamen ändern, sowie das Heim- als auch Auswärtstrikot anpassen und unser Wappen neu designen. Gefällt uns das Ergebnis nach einiger Zeit nicht mehr, können wir es problemlos wieder abändern.

Unser Dorfverein verfügt zu Beginn über eigentlich gar nichts. Eine kleine Tribüne zeugt davon das hier Fußball gespielt werden soll. Es liegt an uns, das Stadion, das Vereinshaus und fünf weitere Abteilungen [Scout, Trainig, Jugend und Co.] auszubauen.

Eine Runde ausmisten

Bevor die eigentliche Saison startet, legen wir noch unsere gewünschte Anzahl an Testspielen fest, dann geht es ans Eingemachte. Wir sondieren unsere Mannschaft, schauen welche Spieler uns zur Verfügung stehen und anschließend legen wir unser System fest. Dann gilt es unnötige Spieler zu verkaufen und neue, vor allem sind das in erster Linie alte und dadurch günstige, Fußballer zu erwerben.

Während des Matches können wir dann noch an einzelnen Stellschrauben drehen. So legen wir den generellen Einsatz, sowie die taktische Grundausrichtung [Pressing, Konter, Ausgeglichen] fest. In der Halbzeit können wir auch eine Ansprache durchführen, um unsere Spieler zu motivieren.

Selbst durchgeführte Spielzüge

Im Gegensatz zum üblichen Fußballmanager müssen wir beim New Star Manager unsere Highlight-Spielzüge selbst ausspielen. Das heißt wir übernehmen die Kontrolle über den ballführenden Spieler. Dies erinnert uns entfernt an Football, Tactics & Glory.

Wir können mit unserem Spieler ins Dribbling gehen oder zu Mitspielern einen Pass oder eine Flanke schlagen. Bewegt sich kein Spieler können wir Anweisungen erteilen. So lassen wir das Mittelfeld aufrücken, die Außenstürmer in die Mitte ziehen und den Stoßstürmer in die Lücke laufen. Ein ungewöhnlicher Ansatz aber mit diesem können wir auch mit etwas schwächeren Mannschaften einen Sieg einfahren, wenn wir den das System beherrschen.

Launch-Trailer:



New Star Manager findet ihr für den PC via Steam