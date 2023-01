Wir gehen in die zweite Woche unseres Neujahrsgewinnspiels und hauen direkt einen echten Kracher raus. Dank der Unterstützung von Backforce dürfen wir einen coolen Backforce V Gaming-Stuhl im Wert von satten 399 € verlosen. Und der Gewinner oder die Gewinnerin darf sich dann sogar den Style aussuchen (außer PCGH und Eintracht Spandau Edition). Ja wenn das nicht ein Knaller ist. Wenn ihr genau wissen wollt was der Backforce V auf dem Kasten hat dann solltet ihr unbedingt unseren Testbericht dazu lesen.

Und so macht ihr mit: Schaut euch das Video auf unseren YouTube Kanal an, lasst ein Kommentar unter dem Video und folgt uns und schon landet ihr in der Lostrommel. Der Rechtsweg ist natürlich wie immer ausgeschlossen. Wir drücken euch die Daumen und werden den Gewinner oder die Gewinnerin persönlich informieren. Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, den 15. Januar um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Angestellte von Games-Mag.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Nicht teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel sind Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme jünger als 14 Jahre sind. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Games-Mag.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden.