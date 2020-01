Neuer Trailer zu Resident Evil 3

Capcom veröffentlicht heute einen brandneuen, actiongeladenen Trailer, der die Helden und Bösewichte vorstellt; denn Jill Valentine ist zwar der “S.T.A.R.” aus Resident Evil™ 3, aber nicht allein in Raccoon City. Das Survival-Horror-Spiel zeigt Freunden, Feinden und blutrünstige Gegner inmitten einer Stadt, die von den verheerenden Auswirkungen des T-Virus verwüstet wurde. Das neue Video zeigt mehr Details zu weiteren Schlüsselfiguren der dramatischen Ereignisse im Spiel, wie Jills inoffiziellem Partner Carlos Oliveira. Aber auch die verbleibende Umbrella-Biohazard-Countermeasure-Service-Einheit (U.B.C.S.), die unerbittlichen Hunter und natürlich der unbezwingliche Nemesis spielen in der Neuauflage von Resident Evil 3, die am 3. April 2020 erscheint, eine wichtige Rolle.

Mit der Ankündigung von Resident Evil 3 erhielten Fans nur einen kurzen Blick auf den in eine Feuerwand eingehüllten Nemesis. Neue Screenshots zeigen, wie verheerend er wirklich sein kann: Umbrellas Biowaffe jagt die Heldin Jill unbarmherzig mit einer Sammlung schwerer Waffen, wie einem riesigen Flammenwerfer oder einem lasergesteuerten Raketenwerfer. Erstmals ist auch die Tentakel-Mutation, zu sehen, die von Umbrellas grausamen Experimenten zeugen; sie werden sichtbar, wenn die schwarzen Bandagen, die Nemesis‘ verstümmelten Körper verdecken, auseinanderfallen. In Resident Evil 3 versucht Jill mehrfach Nemesis zu töten, doch dank seiner hohen regenerativen Fähigkeiten kehrt er nur noch stärker zurück.

Carlos Oliveira, ein U.B.C.S.-Mitglied, kam mit seinen sechs Männern für eine einfache Aufklärungsmission nach Raccoon City und wurde schnell überwältigt. Als Carlos ihren Rückzug organisierte, brachten sein Gerechtigkeitssinn und seine Courage ihn dazu, sich über seinen Befehl hinwegzusetzen und die Wahrheit über die hinterhältigen Aktionen der Umbrella Corporation herauszufinden.

Brad Vickers – Er ist einer der wenigen Überlebenden des Mansion-Vorfalls (im ersten Resident Evil dargestellt) und half bei den Ermittlungen gegen die Umbrella Corporation. Als eines der letzten überlebenden Mitglieder der S.T.A.R.S. in Raccoon City steht er auch auf der Liste des Nemesis.

Er ist einer der wenigen Überlebenden des Mansion-Vorfalls (im ersten Resident Evil dargestellt) und half bei den Ermittlungen gegen die Umbrella Corporation. Als eines der letzten überlebenden Mitglieder der S.T.A.R.S. in Raccoon City steht er auch auf der Liste des Nemesis. Mikhail Victor – Der kommandierende U.B.C.S. Offizier hat langjährige militärische Erfahrung und wurde bei der Mission seines Teams, Überlebende aus Raccoon City zu evakuieren, schwer verletzt. Trotz der schrecklichen Umstände tut Mikhail immer noch so viel wie möglich, um sowohl Zivilisten als auch seiner Einheit zu helfen. Er rettet die Bürger von Raccoon City aus Überzeugung. Doch Jill und ihrer Sache hilft er aus Mitgefühl.

Der kommandierende U.B.C.S. Offizier hat langjährige militärische Erfahrung und wurde bei der Mission seines Teams, Überlebende aus Raccoon City zu evakuieren, schwer verletzt. Trotz der schrecklichen Umstände tut Mikhail immer noch so viel wie möglich, um sowohl Zivilisten als auch seiner Einheit zu helfen. Er rettet die Bürger von Raccoon City aus Überzeugung. Doch Jill und ihrer Sache hilft er aus Mitgefühl. Nicholai Ginovaef – Der U.B.C.S. Teamleiter ist unglaublich belastbar, kalt und berechnend. Er ist bereit, die notwendigen Opfer für die Mission und seinen eigenen Nutzen zu bringen.

Der U.B.C.S. Teamleiter ist unglaublich belastbar, kalt und berechnend. Er ist bereit, die notwendigen Opfer für die Mission und seinen eigenen Nutzen zu bringen. Tyrell Patrick – Dieses U.B.C.S. Mitglied ist ein Veteran, spezialisiert auf das Hacken und Ausschalten von Sicherheitssystemen. Tyrells Unterstützung aus dem Hintergrund ist unbezahlbar.

Dieses U.B.C.S. Mitglied ist ein Veteran, spezialisiert auf das Hacken und Ausschalten von Sicherheitssystemen. Tyrells Unterstützung aus dem Hintergrund ist unbezahlbar. Murphy Seeker – Dieses U.B.C.S. Mitglied und ehemaliger U.S. Marine-Soldat ist ein außergewöhnlicher Scharfschütze. Wie Mikhail wird auch er während der Mission in Raccoon City schwer verletzt.

Dieses U.B.C.S. Mitglied und ehemaliger U.S. Marine-Soldat ist ein außergewöhnlicher Scharfschütze. Wie Mikhail wird auch er während der Mission in Raccoon City schwer verletzt. Dario Rosso – Ein Zivilist, den Jill in einem Lagerhaus in Uptown trifft, welcher sich durch den Verlust seiner Familie in einem Schockzustand befindet. Dario weist Jills Bitten zurück, der zerfallenden Stadt zu entkommen.

Ein Zivilist, den Jill in einem Lagerhaus in Uptown trifft, welcher sich durch den Verlust seiner Familie in einem Schockzustand befindet. Dario weist Jills Bitten zurück, der zerfallenden Stadt zu entkommen. Die Hunter – Sowohl Jill als auch Carlos werden diesen angsteinflößenden neuen Monstern aus Resident Evil 3 begegnen. Diese Biowaffe wurde durch die Kombination genetischen Materials von Menschen und Reptilien kreiert, um einen unglaublich schnellen und mächtigen Gegner zu erschaffen.

Resident Evil 3 erscheint am 3. April 2020 für das PlayStation®4 Computer Entertainment System, die Xbox One Gerätefamilie mit der Xbox One X und den PC über Steam. Als Vorbestell-Bonus ist bei teilnehmenden Händlern das Classic-Costume-Pack erhältlich, das originale Designs und Frisuren für Jill Valentine und Carlos Oliveira beinhaltet.

In Resident Evil 3 muss Jill Valentine, eine der bekanntesten Heldinnen der Videospielgeschichte, der Zerstörung von Raccoon City entfliehen, während sie unbarmherzig von der Biowaffe Nemesis gejagt wird. Spieler können außerdem an bisher unbekannten Umbrella-Experimenten in den Außenbezirken von Raccoon City teilnehmen – in Form des mitgelieferten, asymetrischen Mehrspieler-Titels Resident Evil Resistance, bisher unter dem Arbeitstitel Project Resistance bekannt.