Neuer Trailer zu Apex Legends Saison 8

Am 2. Februar trifft der Champion von Salvo ein, um gegen die besten Krieger aus allen Teilen der Outlands anzutreten.

Respawn Entertainment wird in Apex Legends Saison 8 – Chaos mit der neuen Legende Fuse radikal. Der neue, von den 80ern inspirierte Gameplay-Trailer präsentiert das Chaos, das Fuse in die zerstörte Königsschlucht mit ihren neuen Spielbereichen bringt.

In dieser Saison kommt die Königsschlucht in den Genuss von Fuses zerstörerischer Kraft, nachdem das riesige Schiff, das er auf seinem Weg zu den Apex-Spielen zum Absturz brachte, weite Teile der Karte zerstört und neue Spielbereiche geschaffen hat. Glücklicherweise hat der Ecological Cleanup and Hazard Outreach (ECHO) bereits mit Aufräumarbeiten begonnen, um das Gelände für explosive Feuergefechte vorzubereiten. ECHO-Zelte und Aussichtstürme verleihen der legendären Karte eine nie da gewesene Vertikalität.

Alle Details über die neueste Überarbeitung der Königsschlucht sind hier im Respawn-Blog zu finden.

Saison 8 – Chaos bietet außerdem einen neuen Battle Pass, das Debüt des 30-30 Repeaters und erstmals Gold-Magazine für die verschiedenen Waffen. Der Kampf um Ruhm und Reichtum geht am 2. Februar für Xbox One, PlayStation 4 und PC in eine explosive neue Runde.