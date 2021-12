Neuer Trailer und andere Details zu Death Carnival

Der kommende Indie Titel Death Carnival bekam neue Information spendiert! Das Spiel soll 2022 für PC, Konsolen, Handys und Google Stadia erscheinen. Weiterhin wird das Spiel vollständig plattform- und fortschrittsübergreifend kompatibel sein. Furyion Games hat zudem einen neuen Trailer zu Death Carnival veröffentlicht, der uns erstmals tiefer in das dynamische Kampfsystem eintauchen lässt.

Death Carnival ist ein rasanter Arcade-Shooter mit extremen Waffen, Wall-Dashing und intensiven Mid-Air-Kämpfen im Online-Multiplayer-Action-Format wie nie zuvor. Nutze die Umgebung, um neue Wege zu entdecken, deine Feinde zu zerstören, und passe die Ausrüstung mit dem Waffensockelsystem an. Wähle aus mehr als einem Dutzend Charakteren, jeder mit einzigartigen Angriffen und Story-Kampagnen. Genießen Sie die adrenalingeladenen Kämpfe im Einzelspielermodus, im Online-Koop-Modus oder im kompetitiven PvP.

In einer vom Krieg zerrütteten Welt der Zukunft überlebt die Menschheit in einigen wenigen überfüllten Städten. Um ihrer trostlosen Realität zu entfliehen, wenden sich viele den im Fernsehen übertragenen Blutsportarten zu, von denen Death Carnival die beliebteste ist. In dieser tödlichen Spielshow müssen die Teilnehmer live im Fernsehen gegen Horden von Feinden und Maschinen um Ruhm und Reichtum kämpfen.

In einem Brief des Direktors von Furyion Games war Folgendes geschrieben:

Hallo, mein Name ist Herbert Yung, der Gründer und Direktor von Furyion Games. Ich bin stolz darauf, unseren lang erwarteten neuen PvP-Trailer für Death Carnival zu präsentieren. Es ist ein rasantes, adrenalingeladenes Arcade-Erlebnis mit schwereloser Action. Unser Team und unsere Fangemeinde haben jahrelang gemeinsam an der Erforschung und Entwicklung hunderter verschiedener Mechaniken und Erfahrungen gearbeitet, mit einem Ziel vor Augen: ein leicht zugängliches, emotional beeindruckendes Arcade-Erlebnis zu schaffen, das euch in Atem hält. Wir wollten etwas schaffen, das die Tiefe von Ego-Shootern hat, die Bewegungsfreiheit erhöht und einen Spielstil bietet, der extrem einfach zu erlernen und zu spielen ist. Egal, ob du ein Gelegenheitsspieler oder ein wettbewerbsorientierter Spitzenspieler bist, die einfache Steuerung und die Spielmechanik werden sich intuitiv anfühlen. In dem Trailer sind einige Spieler zu sehen, die neue Tester sind, aber schnell den Dreh raus hatten und das Spiel schnell beherrschten. Sie waren in der Lage, unglaubliche Kunststücke der Zerstörung zu vollbringen, wie z. B. eine Rampe hinauf zu rasen, durch die Luft zu fliegen und auf ahnungslose Feinde unter ihnen zu schießen. Ich hoffe, dass euch dieser Trailer genauso viel Spaß macht, wie wir es geliebt haben, unser Herz und unsere Seele in dieses Projekt zu stecken.

Über Furyion Games:

Furyion Games ist ein kanadisches Indie-Studio, das sich aus leidenschaftlichen Wettkampfspielern zusammensetzt, die rasante Actionspiele lieben. Die Teammitglieder bringen umfangreiche Spielerfahrung in den Genres Action und Shooter mit.

Wir bauen mit unseren Spielern. Durch die Zusammenarbeit mit einer unterstützenden Community, die ihre Interaktionen mit dem Spiel und ihre Reaktionen auf die vielen Prototypen mit uns teilte, konnte Furyion Games ihre eigene spezielle Mischung von Elementen entwickeln, um schließlich das Spiel zu entwickeln, das als Death Carnival bekannt ist.