Der neue Pokémon Anime wird am 14. April Premiere haben, wie TV Tokyo am Freitag bekannt gab. Jeden Freitag um 18:55 Uhr wird das Programm ausgestrahlt. Ein neues Anime Visual wurde ebenfalls von TV Tokyo veröffentlicht:

Der Anime wird im Jahr 2023 und darüber hinaus erscheinen, so die englische Pressemitteilung von The Pokémon Company. Felori, Krokel und Kwaks aus den Videospielen sowie das legendäre Rayquaza in Shiny-Form werden im Anime auftreten. Die Mitarbeiter enthüllten auch ein neues Bild von Liko, das sie als junge Frau mit einem rätselhaften Anhänger beschreibt:

In Japan wurde Pokémon Journeys: The Series im November 2019 unter dem Titel Pocket Monster auf TV Tokyo und seinen Sendern ausgestrahlt, zwei Tage nachdem die Videospiele Pokémon Schwert und Pokémon Schild international in den Handel kamen. Der Abschluss von Pokémon Ultimate Journeys: The Series, Pocket Monster Mezase Pokémon Master, wurde am 13. Januar in Japan ausgestrahlt. Für Ash und Pikachu ist die Serie ihr „letztes Kapitel“.

