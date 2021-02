Neuer Five Nights at Freddy‘s: Security Breach Trailer enthüllt

Ob die neue State of Play von PlayStation einem Gefallen hat, muss jeder für sich selbst entscheiden. Zumindest gab es zu vielen bereits angekündigten Spielen neue Informationen und neues Gameplay. Auch Five Nights at Freddy‘s: Security Breach bekam in Sonys Livestream einen prominenten Platz geboten. Lange mussten Fans von Five Nights at Freddy‘s auf einen neuen Teil der Reihe warten und jetzt scheint es so, als wäre es nicht mehr lange, bis wir uns wieder in einer Pizzeria gruseln dürfen.

Viele Informationen lassen sich dem Trailer leider noch nicht entnehmen. Durch den neuen Trailer, welcher auf der State of Play gezeigt wurde, lässt sich aber herauslesen, wie ambitioniert der neue Teil wird. Anders als in den vorherigen Teilen, ist es jetzt möglich das Gebiet auf eigene Faust zu erkunden, ohne an einen Ort gebunden zu sein. Außerdem wird Five Nights at Freddy‘s: Security Breach laut dem Trailer noch 2021 erscheinen. Da 2021 erst begonnen hat, gehen wir davon aus, dass das Spiel erst gegen Ende des Jahres spielbar sein wird. Ein weiteres interessantes Detail ist der Fokus auf die Geschichte, der im Trailer bisher lediglich nur angedeutet wird. Haben wir eigentlich schon die neuen Animatronics erwähnt? Sollten mehr Informationen rund um Five Nights at Freddy‘s: Security Breach bekannt werden, setzen wir euch gerne davon in Kenntnis.

Trailer zu Five Nights at Freddy‘s: Security Breach