Neue Titel für Origin Access und EA Access im September-Update

Electronic Arts hat heute neue Spiele für Origin Access und EA Access angekündigt – darunter Anthem und FIFA 20. Origin Access-Abonnenten haben Zugriff auf mehr als 225 Titel von EA und seinen Partnern.

Ab sofort ist Anthem in The Vault verfügbar, sodass Abonnenten so lange spielen können, wie sie möchten. Zurzeit findet auch der zeitlich begrenzte Cataclysm-Event statt, der bald endet. Außerdem wird FIFA 20 ab dem 19. September auf Origin Access Premier verfügbar sein. Abonnenten von Origin Access Basic und EA Access können das zehnstündige Play First Trial spielen.

Die komplette Liste der beliebten Spiele, die ab diesem Monat auf Origin Access und EA Access verfügbar sind, beinhaltet:

Origin Access: PC

12. September

Anthem

Out of the Park Baseball 20

The Escapists 2

Ultimate Chicken Horse

Vambrace: Cold Soul

Yooka-Laylee

19. September

FIFA 20 (Premier)

FIFA 20 (Basic): 10-stündiges Play First Trial

EA Access: Xbox One und PS4

12. September

Anthem

19. September

FIFA 20: 10-stündiges Play First Trial

Der stetig wachsenden Bibliothek von The Vault werden ständig neue Inhalte hinzugefügt, sodass sich Mitglieder auf noch mehr neue Spiele freuen können. Alle Infos zu den neuesten Titeln auf Origin Access gibt es unter dem folgenden Link https://www.ea.com/de-de/origin-access-latest-updates.