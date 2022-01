Neue Featurette zu „Das Buch von Boba Fett” // Exklusiv auf Disney+“

Disney+ hat heute die neue Featurette „Ming-Na’s Dream Role“ veröffentlicht, in der Ming-Na Wen über Fennec Shand als die Rolle ihres Lebens reflektiert. Robert Rodriguez und Temuera Morrison sprechen außerdem über die Zusammenarbeit mit Ming-Na und ihren wertvollen Einfluss als Fennec Shand in „Das Buch von Boba Fett“. Die erste Folge der Serie ist jetzt exklusiv auf Disney+ verfügbar.

„Das Buch von Boba Fett“, ein spannendes Star Wars Abenteuer, überraschend in der Abspannszene der 2. Staffel von „The Mandalorian“ angekündigt, führt den legendären Kopfgeldjäger Boba Fett und die Söldnerin Fennec Shand in die Unterwelt der Galaxis, als sie in die Wüste von Tatooine zurückzukehren, um Anspruch auf das Gebiet zu erheben, das einst von Jabba dem Hutten und seinem Verbrechersyndikat regiert wurde.

Die Hauptrollen in „Das Buch von Boba Fett“ übernehmen Temuera Morrison und Ming-Na Wen. Ausführende Produzenten sind Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy und Colin Wilson. Ausführende Co-Produzenten sind Karen Gilchrist und Carrie Beck. John Bartnicki ist als Produzent und John Hampian als Co-Produzent tätig.

Boba Fett und Fennec Shand erleuchten Berlins nächtliche Straßen bei ihrem einmaligen Zwischenstopp in der Hauptstadt: Zum Start des neuen Star Wars Serien-Highlights „Das Buch von Boba Fett“ werden die beiden Hauptcharakter mit einer Motion Mural vom 22.12.21 bis zum 19.01.22 in der Karl-Marx-Straße 248, am S-Bahnhof Neukölln in Berlin zum Leben erweckt. Mithilfe von spektakulären Graffiti Zeichnungen wurde das Poster auf einer riesigen Hauswand platziert und mit projizierten Animationen bei Dunkelheit zum Leben erweckt.

Über Disney+

