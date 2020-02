Neue Angebote im Ubisoft Store: History Games mit bis zu 75 Prozent Rabatt

Ab heute gibt es im Ubisoft Store neue Angebote auf ausgewählte Titel. Bis zum 27. Februar bietet das History Games-Angebot attraktive Rabatte auf bekannte Reihen wie Die Siedler, Assassin’s Creed sowie Far Cry. So sind beliebte Titel wie beispielsweise Assassin’s Creed Odyssey um 65 % reduziert oder der Steinzeit-Ableger Far Cry Primal mit 80% Rabatt erwerblich. Auch Spiele wie Valiant Hearts oder For Honor werden in dieser Aktion abgedeckt. Somit haben Spieler die Möglichkeit, bestimmte Spiele nachzuholen oder ein Sortiment ihrer Lieblingsspiele-Reihe zu vervollständigen.

Die Rabattaktion umfasst ausgewählte Titel als digitale Windows PC-Version, gilt aber auch für physische Konsolen-Versionen. Mehr Infos zu den einzelnen Rabatten sowie eine Liste der betroffenen Titel gibt es auf der History Games-Angebot-Seite unter folgendem Link: