Neu in GTA Online: Der Benefactor Krieger, neue Rennen mit doppelten Boni & mehr

DER BENEFACTOR KRIEGER

Werft einen dunklen Schatten über alle anderen, wenn ihr im brandneuen Krieger, Benefactors visionärer Kreuzung aus einem Catwalk-Supermodel und einem blutrünstigen Militärdiktator, vorbeirollt. Einige werden anhalten, andere werden euch anstarren, aber alles, was ihr für sie übrighabt, ist ein unterkühlter Seitenblick. Bescheidenheit war gestern. Die Straße gehört euch.

Der Supersportwagen Benefactor Krieger – jetzt erhältlich bei Legendary Motorsport.

RENNBONI

Die Rennsaison in Los Santos hat begonnen und wenn ihr ganz tief einatmet, könnt ihr quasi spüren, wie der gesundheitsschädliche Cocktail aus Benzin und Gummi eure Nasenlöcher hochkrabbelt.

Zwei neue Rennen – Schlammschlacht und Unruhige Gewässer – sind ab dieser Woche in GTA Online und Teil der Rennserie. Darüber hinaus bescheren euch in dieser Woche alle Renn- und Stuntserien doppelte Belohnungen.

NEUES PREISFAHRZEUG: BRAVADO GAUNTLET CLASSIC

Schaut in der Lobby des Diamond Casino & Resort vorbei, dreht am Glücksrad und gewinnt GTA$, RP, Kleidung und mehr. Der Hauptpreis dieser Woche ist der gewagte Bravado Gauntlet Classic, eine Erinnerung an die Zeiten, in denen die besten Autos und das beste Bier noch aus Amerika kamen.

DIESE WOCHE IM CASINO-SHOP

Der Casino-Shop bietet eine regelmäßig wechselnde Auswahl an exklusiven Kleidungsstücken, Accessoires und Kunstwerken für alle Sammler, die ein Gespür für Stil besitzen. Manche Leute würden einen verzierten Kapuzenpullover oder ein verziertes High-Roller-Sakko vielleicht ein bisschen geschmacklos nennen, aber was wissen die schon? Ihr seid diejenigen, die auf Snapmatic neben der neuesten Bertolt-Skulptur posieren, damit es all eure Freunde und Follower auch sehen. Die anderen sind doch nur Nutzernamen im Kommentarbereich.

RABATTE

Um allen Spielern dabei zu helfen, sich auf die neueste Rennserie vorzubereiten, gewähren wir voller Stolz Rabatte auf alle möglichen Autoteile sowie auf eine Auswahl an schnellen Fahrzeugen:

Garagen (exkl. Fahrzeug-Lagerhaus) – 40 % Rabatt

Garagen-Erweiterungen – 40 % Rabatt

Dinka Jester Classic (Sportwagen) – 30 % Rabatt

Vapid GB200 (Sportwagen) – 30 % Rabatt

Declasse Hotring Sabre (Sportwagen) – 30 % Rabatt

Pegassi Infernus Classic (Klassiker) – 30 % Rabatt

Ocelot Ardent (Klassiker) – 30 % Rabatt

Grotti Cheetah Classic (Klassiker) – 30 % Rabatt

Vapid Clique (Muscle-Car) – 30 % Rabatt

Schyster Deviant (Muscle-Car) – 30 % Rabatt

Vapid Dominator GTX (Muscle-Car) – 30 % Rabatt

Bremsen & Steuerung – 40 % Rabatt

Motorverbesserungen – 40 % Rabatt

Turbo – 40 % Rabatt

Getriebe – 40 % Rabatt

Spoiler – 40 % Rabatt

Federung – 40 % Rabatt

TWITCH-PRIME-RABATTE

Twitch-Prime-Mitglieder, die ihre Konten bei Twitch und im Rockstar Games Social Club vor dem 9. September miteinander verknüpft haben, erhalten das Master-Penthouse im Diamond Casino & Resort kostenlos. Außerdem erhalten sie nach dem Kauf eine 100%ige Rückerstattung für den Bunker beim Lago Zancudo, 70 % Rabatt auf den Ramp Buggy und den Phantom Wedge sowie zusätzlich 10 % auf die oben gelisteten Rabatte für diese Woche. Meldet euch bei Twitch Prime an, um Zugriff auf die Vorteile in der nächsten Woche zu erhalten.

Auf dem Rockstar Newswire erfahrt ihr immer alle Informationen zu neuen Gameplay-Elementen, Fahrzeugen und weiteren Updates, die in den nächsten Wochen erscheinen. Auf der Event-Seite im Social Club findet ihr einen Überblick über alle aktuellen Events, Boni und Rabatte.

Details und Einschränkungen findet ihr auf der Seite des Rockstar-Supports.